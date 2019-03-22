【復仇者聯盟】真係唔過電？有種愛叫做「美國隊長」與「黑寡婦」

我們知道你喜歡《美國隊長2》（Captain America: Winter Soldier），誰能不喜歡呢？這部偽裝成超級英雄電影的驚悚動作電影裏，從冷戰、兄弟情到敵友逆轉甚麼元素都有，但許多人喜愛裏頭一個火辣辣的元素：美國隊長跟黑寡婦搞曖昧！這可是禁慾數十年的隊長第一次親吻！這點真是令人慾火焚身對吧？但是即使這段若有似無的情愫，馬上就被後續海量的Marvel電影洗乾淨，可是我們還是要記得一個事實：基斯伊雲斯（Chris Evans）與施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）是一對感情好到讓我們起了疑心的好朋友……他們真的沒有在一起嗎？

「美國隊長」與「黑寡婦」真的沒有在一起嗎？（《美國隊長2》劇照）

早在MCU成形前便築起友誼的橋樑

事實上不用等到《美國隊長2》來提醒我們這件事，基斯伊雲斯與施嘉莉祖安遜相識早在Marvel電影宇宙（MCU）誕生之前：2004年的《The Perfect Score》是他們認識的開始。

基斯伊雲斯、施嘉莉祖安遜於《The Perfect Score》首度合作。（《The Perfect Score》劇照）

這部學生偷考卷以求考試過關的電影實在沒甚麼好講的，連廉價版的《盜海豪情》（Ocean’s 11）都稱不上。而施嘉莉祖安遜與基斯伊雲斯其實也沒有太多對手戲：

雖然有場戲需要我們兩個人一起唱歌，但大部分時間裏我們的角色沒有甚麼交集，事實上我是後來才去找基斯伊雲斯聊天的。 施嘉莉祖安遜

還好施嘉莉祖安遜主動出擊，他們才開始了十幾年的友誼關係，當時基斯伊雲斯是有點被動，更正確地說是很抑鬱：他當時的影集草草告終；幾部主演電影也都默默無名；最多上映場次的《搞乜鬼青春雜作》（Not Another Teen Movie） 雖然由他領銜主演，但票房也不怎麼樣；然後為了拍《The Perfect Score》，他還要去到紐約拍戲；而且還不知道電影公司願不願意上映他的下一部電影。反觀施嘉莉祖安遜，那時才20歲已經是個小天后，她演過了幾部賣座的恐怖喜劇與浪漫電影，還靠着《迷失東京》（Lost in Translation）拿到了幾個影后。

施嘉莉祖安遜憑《迷失東京》首封影后！點圖重溫精湛演技▼

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戲裏戲外，施嘉莉祖安遜都是基斯伊雲斯的好前輩

施嘉莉祖安遜從童星起家，似乎沒有任何尷尬期地就跳進了成年，但她也在這段其實難熬的轉換期中，學到了自己的荷李活生存之道。當2010年基斯伊雲斯仍在苦惱要不要踏進MCU時，這位「師姐」傳授了她的親身體驗：「我告訴基斯伊雲斯一點關於我對美國隊長的想法，當時我已經加入了《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列電影。當然，選擇成為美國隊長是基斯伊雲斯的壓力，跟我沒有關係……

基斯伊雲斯憑「美國隊長」彈起，亦成為他的壓力來源。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

……Marvel影業選擇投資我飾演黑寡婦（Black Widow）這個角色，但是我們還不知道觀眾會不會喜歡與支持黑寡婦。對我來說這個機會就是純粹試水溫，但是基斯伊雲斯卻把這整部電影的重擔看作是自己必須一肩挑的責任，這種想法就像把自己關進籠子裏一樣。」

憑「黑寡婦」成功轉型！點圖重溫施嘉莉祖安遜9年前加入MCU的造型▼

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某種程度上，施嘉莉祖安遜與基斯伊雲斯之間私底下的關係，的確很像黑寡婦與美國隊長的相處模式：黑寡婦是老練的間諜，已經看過大風大浪，似乎沒甚麼事能嚇得倒她；而剛解凍的美國隊長對這個新世界還有點陌生，但他忠貞正直的個性，似乎已經跟這個世界的陌生價值觀產生衝突。如果《美國隊長2》裏黑寡婦沒幫助隊長搞清楚狀況，隊長可能早就隊長可能早就陷入陰謀而無法自拔；而現實中，施嘉莉祖安遜也不吝提點基斯伊雲斯，成為美國隊長是很累很辛苦沒錯，但心底不能把責任與工作混為一談，你有天會離開這份工作，不需要將隊長視為你一生的承諾。

憑「美國隊長」一角彈起！點圖重溫基斯伊雲斯8年前加入MCU的造型▼

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與熟悉的拍檔合作最自在

2007年，基斯伊雲斯此時已經是超級英雄了：兩部《神奇4俠》（Fantastic Four）電影的評價雖不頂尖，但至少讓大家認識了基斯伊雲斯飾演的霹靂火 （Human Torch）。而施嘉莉祖安遜繼續當空中飛人，她在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的商業電影《死亡魔法》（The Prestige）裏演出，也在活地亞倫（Woody Allen）的藝術電影《遇上塔羅牌殺手》（Scoop）做偵探。這對亦師亦友的好朋友終於可以在《褓姆日記》（The Nanny Diaries）演對手戲了！

基斯伊雲斯在這部浪漫喜劇裏被暱稱「哈佛男神」，他跟施嘉莉祖安遜在《褓姆日記》裏還有接吻戲……

基斯伊雲斯與施嘉莉祖安遜於《褓姆日記》中有吻戲。（劇照）

雖然他們是第一次在銀幕上配對，但是他們早就是老朋友了。施嘉莉祖安遜的證言可以證明：「任何能夠接近基斯伊雲斯的時刻都令人愉快，而且我們已經很熟悉彼此了，拍這樣的浪漫戲對我們來說非常老練。我感覺就像『來吧！姐準備好了！』一樣沒甚麼大不了的，我們馬上就能激起化學反應，攝影機隨時開拍都沒問題。」

但到了讓人心跳的《美國隊長2》，明明這兩位老戰士感覺如此合拍，為甚麼劇情就不直接順水推舟下去呢？

基斯伊雲斯、施嘉莉祖安於《褓姆日記》中的演出火花十足，令人印象深刻。（劇照）

連隊長自己都感受到他倆其中的堅固關聯了：「我覺得他倆之間有某種機制存在，他們可以互補彼此心中的空虛，他們同時都面對到自己信任的系統崩壞的事實。因此他們得相依為命來面對未來，某種程度上隊長是依賴黑寡婦的，她永遠都比較聰明、永遠都比較有經驗、永遠都對世道多一分體悟。我想在很久之前，他們倆之間就已經成為彼此心中的堅石了。」

隊長的體悟是不是參考了他與施嘉莉祖安遜現實生活裏的友情呢？的確非常像，連導演祖羅素（Joe Russo）都感受到這一點了：「我想隊長與黑寡婦之間能有這麼美妙的銀幕化學反應，是因為這兩位演員真的是好朋友。他們把自己的感覺帶進了演出，讓他倆在銀幕上成為了老夫老妻，這多虧了基斯伊雲斯與施嘉莉祖安遜的個人活力。」

美國隊長、黑寡婦更與一眾「復仇者聯盟」成員齊齊紋身。（IG）

「美國隊長」與「黑寡婦」為何成不了官配？

但是回到隊長與黑寡婦能不能成一對的問題上，《美國隊長2》都過去4年多了，MCU看來無意讓他們成為官配。而基斯伊雲斯與施嘉莉祖安遜，他們自己其實也不認為「隊長配寡婦」是個好點子。

施嘉莉祖安遜表示：「我想電影裏沒有說死他們之間的關係，反而讓他倆之間更有可能性。這樣也讓電影更接近真實人生，不見得每個單身男子跟女子之間就一定要發展愛情關係，有時候浪漫電影的設定都太過於完美了。」

「復仇者聯盟」感情線七國咁亂！點圖看更多黑寡婦與變形俠醫曖昧位▼

不過施嘉莉祖安遜的補充還是令我們有點遐想：「我想最重要的是隊長與黑寡婦之間，仍然有着不可否認的情愫，雖然他們沒有在感情路上走下去，但這不代表他們並沒有被對方所吸引……我就是喜歡不把話講得太白的感覺。」

黑寡婦真是個小惡魔對吧？

基斯伊雲斯、施嘉莉祖安遜街頭激吻？別想太多，拍戲而已。（網上圖片）

感情太好也是一種負擔（笑）

他們認識的太深，自然開得起玩笑，根據施嘉莉祖安遜的說法，他們喜歡在片場互相作弄對方。而基斯伊雲斯整她的方式有點傳統……難聽一點是幼稚：基斯伊雲斯常會偷偷摸摸地走到施嘉莉祖安遜身後，然後大聲嚇她，這實在有點，隊長風格？也許這種嚇人方式在二戰以前的小學生之間很流行吧，但看來施嘉莉祖安遜沒把這種幼稚放在心上，她以黑寡婦的方式來進行報復：她偷偷把基斯伊雲斯的車匙藏起來，等待迷糊的隊長一臉苦相來找她時（很明顯基斯伊雲斯已經找了好一陣子）她才好整以暇地告訴他甚麼叫整蠱人。

施嘉莉祖安遜於節目《The Ellen DeGeneres Show》被基斯伊雲斯整蠱。（網上圖片）

可是這種玩笑有時會踩過界，甚至可能引發事業危機──特別是在這個格外要求性別平權政治正確的時代裏。某次基斯伊雲斯與謝洛美維納（Jeremy Renner）接受採訪時，記者問到粉絲們都很好奇黑寡婦與鷹眼和美國隊長之間都有曖昧關係的問題，而這時，鷹眼冷冷地說，

因為她就是個蕩婦（slut）。 「鷹眼」謝洛美維納

而隊長立刻爆笑出聲，並且附和：

我就是想說這個……她完全就是個淫娃（whore）。 「美國隊長」基斯伊雲斯

「美國隊長」與「鷹眼」接受訪問時失言引起公憤。（訪問截圖）

失言風波為復仇者聯盟夥伴們帶來了一個大麻煩：採訪的剛好是一位女記者、而她是為Digital Spy這樣的大媒體服務的。這段影片曝光後旋即轟動網民。大家批評兩位主演PG-13電影的主角，竟然在採訪裏講出「蕩婦」與「淫娃」這種粗言穢語。而且這是對黑寡婦，包括施嘉莉祖安遜的嚴重性別歧視，當然更別提這會讓人懷疑他們飾演的角色是不是有厭女症傾向的嫌疑，而不管你覺得這是公然歧視，或只是單純的玩笑。問題這裏是乾淨無垢的MCU啊！你們怎麼能講這種踩過界的笑話！

所以他們立刻在數小時後發表了正式聲明，基斯伊雲斯特別是需要道歉的那一位，畢竟他與施嘉莉祖安遜的友情史如此長遠。

「美國隊長」當時的過火言論令粉絲失望。（《復仇者聯盟4》劇照）

我們在採訪裏發表了一些不成熟又有攻擊性的言論，這立刻激怒了某些粉絲們。我感到非常後悔，並且獻上我誠摯的道歉。 基斯伊雲斯

也許基斯伊雲斯就像施嘉莉祖安遜說的：「他就像明明年紀比較大、但就是比較幼稚的兄弟，有時實在讓人覺得很煩，但永遠都充滿魅力的兄弟。」而不意外的，基斯伊雲斯也有同感：「（施嘉莉祖安遜）就像是我的姐姐，她是我認識的人們中最聰明的一個。」

你可以想像，在基斯伊雲斯的幼稚玩笑失言之後，姐姐可能要來打幾下屁股懲罰一下了。

基斯伊雲斯、施嘉莉祖安遜戲外亦手足情深。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

友誼長存，即使是自《復仇者聯盟》畢業之後──

朋友有時難免會有些齟齬，但這不妨礙他們之間的友情。即使在基斯伊雲斯卸任美國隊長前，他也希望能為姐姐多發表一點支持：「任何事都難不倒施嘉莉祖安遜，她在這些MCU裏都是關鍵角色，她永遠都能在銀幕上製造她的存在感──即使畫面上有其他50個超英雄跑來跑去。」基斯伊雲斯的這些話，都是為了支持黑寡婦能有自己的個人電影：

如果未來能有（黑寡婦個人電影）的話，我一點都不意外，我相信施嘉莉祖安遜一定會接受這種安排。 基斯伊雲斯

基斯伊雲斯與施嘉莉祖安遜真的沒有在一起嗎？不論答案為何，他們仍是感情最好的荷李活姐弟，即使他們不再是隊長與黑寡婦，在MCU之外的他們感情一樣穩固。現在他們在銀幕上還有最後一場仗要打，而且看起來，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame） 裏他們更需要彼此的扶持。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日上映，搶先欣賞精彩劇照▼

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