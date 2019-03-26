【復仇者聯盟4】基斯伊雲斯談美國隊長趣事　兒時最愛係DC英雄

基斯伊雲斯（Chris Evans）早明言在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，將卸任美國隊長一職，於是令不少影迷懷疑，他或將會在《復仇者聯盟4》中戰死。 早前，基斯伊雲斯接受外國傳媒訪問時，再次分享擔任美國隊長的趣事，當中包括他兒時的超級英雄，Marvel Studio讓他帶走的道具，及當時為何會在《復仇者聯盟4》殺青後，在網上發表感人宣言等問題。

基斯伊雲斯曾飾演兩Marvel漫畫角色，包括美國隊長及霹靂火。（BossLogic擷圖）

不知不覺，基斯伊雲斯做美國隊長的時間已有8年。（劇照）

時間回到2018年10月，當時「美國隊長」基斯伊雲斯在網上貼文，指他終於拍畢《復仇者聯盟4》：「演了這個角色8年，對我來說是榮幸，感謝鏡頭前、後的大家及觀眾，多謝大家帶給我的回憶。」他日前再次談及此番言論，並問到拍攝《復仇者聯盟4》最後一天時，最難忘是什麼，而他再次行感性路線，簡單地指出：「拍攝最後一天非常感動，這是令人難以置信的激動。」

基斯伊雲斯稱基斯咸士禾夫能獲得雷神整套戰服，而他只有盾牌及頭盔。（劇照）

基斯伊雲斯成為美國隊長都有8年時間 重溫美國隊長精彩每一刻

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除此之外，有指Marvel Studio容許演員拿走部份道具，當中包括「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）曾拿走雷神戰鎚。雖然基斯伊雲斯都有相同待遇，但他希望能跟基斯咸士禾夫一樣，獲得更多道具。「他們給了我盾牌，給了我頭盔，但我想要求是全套戰服。只是我從沒有要求過，當見到基斯咸士禾夫能獲完整戰服時，便知我本應都可要求拿走全套戰服。」基斯伊雲斯表示。

「美國隊長」基斯伊雲斯指，他最喜歡的超級英雄是蝙蝠俠。（劇照）

另外，基斯伊雲斯曾飾演兩個Marvel漫畫的超級英雄，包括美國隊長及霹靂火。可是他指出，他兒時的超級英雄偶像，竟是對家DC漫畫的蝙蝠俠。雖然他不是十分鍾情漫畫，但他透露最愛蝙蝠俠，特別是由米高基頓（Michael Keaton）主演的蝙蝠俠：「我真的很喜歡他，我知道不可能亦不應該這麼說，但由米高基頓演出的電影都是非常傑出，所以我會說蝙蝠俠。」除了蝙蝠俠外，基斯伊雲斯提到其實他最愛的東西是卡通片：「我並不十分喜歡漫畫，我不是這麼有型，我只喜歡卡通片，如賓尼兔和《樂一通》（Looney Tunes），及類似的東西，」其實美國隊長都有可愛的一面。

基斯伊雲斯指他其實不太喜歡漫畫，但卻鐘情卡通片。（劇照）

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