【復仇者聯盟4】網民自製雙人版海報更催淚　9張心痛版睇到眼濕濕

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）先前釋出了死亡以及存活兩組個人版電影海報，正式確定了在魁隆（Thanos）的彈指後所有英雄的生死狀況，不過粉絲們似乎還沒有很盡興，打造了一系列「更心痛」版本海報，跟Marvel說：「你們還忘了這些角色！」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）死亡以及存活個人版電影海報推出後，馬上又再度引發大家的討論，從以下這些照片來看，更容易了解魁隆（Thanos）的彈指（Decimation）後被消滅以及存活的英雄狀況。（點圖放大▼）

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有網友打造了「更心痛」版本，把關係密切的經歷生死的兩人結合在一起。（點圖放大▼）

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看完《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）「更心痛版」雙人海報有沒有覺得感觸更深呢？角色間的互動以及情誼透過讓樣的呈現更讓人回想過往的故事情節，相信大家也很希望死亡的角色再度回歸，願望會不會成真也只能等到電影上映的那天了！

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24號上映！搶先欣賞精彩劇照▼

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