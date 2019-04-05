【開心速遞】Terry用筆名「小甜健」開新IG　兩分鐘速畫可愛怪獸

《愛．回家之開心速遞》中，KC（歐瑞偉飾）與Terry（李偉健飾）呢對都係受歡迎CP。（IG圖片）

《愛．回家之開心速遞》中，KC（歐瑞偉飾）與Terry（李偉健飾）的兩舅甥組成的CP一直都非常受觀眾歡迎，除了男男配有出奇的喜感之外，Terry一角經常「錯嘢擦錯鞋」的特質也十分討喜。話說回來，大家又知不知劇中「戇直」的Terry，現實中其實身懷絕技，還是一名人氣漫畫家？據知，李偉健在加入TVB成為演員前，就已經是一名全職漫畫家。

估唔到Terry（李偉健飾）都身懷絕技，好勁吖！（IG圖片）

大家有冇睇過Terry（李偉健飾）畫嘅《校園大英雄》？（網上圖片）

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他筆下的漫畫，還有深受80、90後歡迎的漫畫雜誌《CO-CO! 》之中的《校園大英雄》。他在之前接受《香港01》訪問也說過：「自己細細個已經開始喜歡畫畫，因為有朋友在《CO-CO! 》任職，經那位朋友介紹下，大約20歲頭就開始投稿，由最初的短篇漫畫，再因反應好而變為長篇連載，直到08年，因為那本漫畫雜誌開始減人手，才開始沒有再推出新作。」不過，在去年（2018年），Terry又以筆名「小甜健」開設IG（id：liwaikinterry）繼續分享他的創作，尤其是最近的「怪獸系列」，真的是十分可愛！

啲「怪獸」隻隻都好可愛！

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除咗一系列嘅「怪獸」圖畫，仲有短片教人點樣用2分鐘畫一隻「怪獸」，簡單又易學。