台灣辣模辛尤里限量寫真超大膽　推1500本附「贈品」惹粉絲暴動！

原來買寫真附送親筆簽名加唇印之外，還可以有再進化！最近台灣模特兒辛尤里即將推出全新寫真集《泰奶了繩縛寫真書》，為了答謝粉絲，辛尤里特製了1500本「珍藏版本」，隨書附送親筆簽名和唇印之外，還赤祼上身為新書蓋下乳印！更將蓋印的過程分享至Instagram作為佐證，更留言苦笑：「我嘴唇奶頭要休息兩天了。都腫了。」粉絲們都不禁大讚有誠意。

乳印其實有統稱，叫「乳拓印」。（Instagram）

限量版滯銷？

雖然辛尤里今次豁了出去，但近日竟然有媒體指她的寫真集在某個銷售預訂網顯示為售出「0本」兼且已下架！不過報道一出，辛尤里已經即時就滯銷澄清，表示該網站其實根本沒有出貨，所以才顯示為「0本」：「0到底是哪裏來的，我們又不是在蘇州賣蛋。還有有預購的都已經在陸續出貨了，下架是尺度問題，等我們確定本數，還需要再二刷（重新印刷）時，會在攝影師的賣場上架改過標題。」

其實辛尤里的作風一向都非常大膽，除了經常在個人社交平台分享一些幾近裸露的相片之外，行為上亦能人所不能，例如在高鐵除恥毛並拍片分享、又直認過自己曾經整型（沒有用「整容」一詞），而最近更因不滿另一網紅「MC姊」長期對她在網路上謾罵，提告妨害名譽、妨害秘密、違反《個人資料保護法》等罪而鬧上法庭。（Instagram）

辛尤里表示，如果有下次的話，會有更「激」的印：