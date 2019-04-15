【科幻短片】肥過200磅人類增加生存機會　未來世界愈肥胖愈美麗

不少人視減肥為終生事業，但瘦又是否一定代表美麗健康？往往要看大家身處哪一個時代，原來有一齣科幻短片，講述未來世界輕過200磅的人類，將會漂出外太空，為了保命全球人類集體增肥，而審美觀更改變成愈肥愈美，偏偏男主角卻食極唔肥，迎向了悲慘人生，最後他能否改變自己命運呢？下文為大家娓娓道來。

男主角食極唔肥，在未來世界卻有著悲慘人生。（網上截圖）

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科幻短片《增胖的渴望》，是講述一次太空事故，改變了地球的引力，大批體重輕過200磅的人類，會被漂升到外太空，只有一班肥人倖免於難，為了繼續生存，減低漂走的風險，全人類開始集體增肥。男主角亦不例外，他幼年時一家三口到郊外野餐，但事故發生後，他的母親率先漂走，幸好肥爸爸手快，靠過人體重拯救了兒子，自此肥爸爸將兒子困於寓所，並努力谷肥兒子，可惜男主角體質異於常人，食極唔肥，亦因此被禁不能外出，兩父子相依為命。

因一次太空事故改變了地球引力，體重輕過200磅很難生存，會漂向外太空。（網上截圖）

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未來世界引力改變，人類生活亦起了翻天覆地的變化，包括室內要用儀器維持重力，否則所有家具也會四圍漂，而出街放狗亦仿如人人拿著汽球，最重要是集體增肥下，審美眼光亦變成愈肥愈美，而食極唔肥的男主角，每天只在家中用望遠鏡睇街景，偶然下見到住在對面大廈肥美的女主角，即時驚為天人，苦於偏瘦的身材，出街保命也成為最大難題。

未來世界改變了審美觀，愈肥胖愈美麗。（網上截圖）

不過愛情力量相當強大，男主角鼓起勇氣，全身孭著重物，逐步走到肥胖女主角的寓所樓下示愛，更解開了身上重物，此時男主角徐徐上升，若然得不到愛情，他寧願選擇死亡，幸好最後關頭，女主角雙臂環抱著男主角，用重量拯救了男主角性命，大團圓結局。這齣科幻短片顛覆了肥瘦的審美觀，也給了肥胖人士一次很大的鼓舞，相當勵志。