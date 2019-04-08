【山系女神．下集】無綫小花行山Look好養眼　一文睇晒山系美女　

近年不少都市人熱愛行山遠足運動，但往往過分高估自己能力，行山遇困要搵消防拯救，無疑令雙方也落入險地。其實無綫曾經推出遠足節目《山系女行Yama Girl》，而且由於大受歡迎，更一連推出了兩季，而第2季內容雖然也是親親大自然，但幾位無綫女星衣著卻相當清爽，甚至比起泳裝更加性感，究竟哪一位才是真正的山系女神，下文自有分解。

陳偉琪行健康性感路線，俘虜了不少男粉絲。（IG圖片）

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《山系女行》第2季一班小花以健康性感登場。（網上圖片）

第二季的《山系女行Yama Girl》，分別由陳偉琪、陳婉衡、張秀文、歐陽巧瑩及蔣家旻主持，每一集由兩位美少女孖住出動，先後介紹過東平洲、大嶼山、石壁水塘、流水響水塘、鶴藪水塘、沙螺洞、九龍水塘、金山郊野公園和城門水塘、大帽山及石澳等郊遊勝地，最緊要是行山路徑無甚難度，初期接觸遠足運動的朋友也可以應付自如，不用麻煩到消防員去拯救大家。

陳婉衡熱愛行山遠足，不時Po出自己的行山照片。（IG圖片）

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歐陽巧瑩（IG圖片）

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節目當年播出時，幾位山系女神更紛紛成為網上熱話，皆因她們的衣著，跟第一季可說截然不同，走清爽性感路線，不少男粉絲突然愛上睇行山節目，最終更愛上了遠足行山運動，確是始料未及。

張秀文（IG圖片）

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