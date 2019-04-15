【開心速遞】囝囝勁Sweet每日鍚媽咪40次　呂慧儀：唔使搵男朋友

水水同龔燁這一對CP都很受歡迎。（林迅景攝）

《愛．回家之開心速遞》3月14日晚一集講到水水（呂慧儀飾）與龔燁（張景淳飾）終於有情人終成眷屬，劇中兩人更上演一幕世紀一吻，真的十分之Sweet。原來該幕劇情播出之後，更令到呂慧儀的囝囝呷醋。她今日出席劇集宣傳活動時接受《香港01》訪問，說：「平時我睇分場係以一個讀者角度，我好鍾意睇佢哋啲編劇分場。不過唯獨是嗰場戲，我睇到之後就心諗：『唉，點同老闆（呂慧儀囝囝）交待呢？』仲問監製：『係咪真係要啜啜，可唔可以借位吖？』之後監製就講咗句：『嗰一場你叫佢唔好睇啦。』」

水水（呂慧儀飾）與龔燁（張景淳飾）這一幕「世紀一吻」真的十分Sweet。（截圖）

如是者，播出的時間，呂慧儀的囝囝（Anton）也沒有看到該幕「世紀一吻」，直到播出兩個星期的時間，才終於被Anton發現。「我嗰日開緊工，佢就打電話嚟：『媽咪，我見到Stanley哥哥鍚你吖。』之後我就即刻同佢講返：『係吖，媽咪做嘢㗎。』但係佢就話：『你唔鍾意我啦。』我嗰時個心即刻離一離。」說起囝囝（Anton），她表示與囝囝感情十分之好，囝囝也經常性以親吻表達愛意。她說：「唔係淨係鍚一啖，好多啖㗎。係一個Big Hug加Big Kiss，好痴纏。唔係招呼式早晨瞓覺嗰啲，係Anytime㗎，收工又會Kiss，臨食飯又會Kiss，臨沖涼前又會Kiss，所以你話我邊使搵男朋友，邊度會有人有潛質得過佢。」昨日囝囝鍚你了妳多少次，有沒有40次？她回答說：「差唔多都有40啖，佢每次都鍚好多啖。」

呂慧儀表示囝囝（Anton）看到之後，即刻有醋意。（林迅景攝）