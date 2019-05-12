【母親節】陳凱琳生B後歷盡艱辛：所有的一切都是最大收穫！

陳凱琳（Grace）婚後幸福美滿，今年2月誕下囝囝Rafael後火速修身復出，工作家庭兩得意。今日（12日）適逢母親節，初為人母的Grace在IG發文分享自己三個月來的育兒心得，字裡行間都滲透出對囝囝的愛。

陳凱琳今日（12日）於母親節發文分享做媽媽後的感受。（陳凱琳IG：ghlchan）

Grace表示每天都有人問她的媽媽生活過得如何，而她在這短短三個月裏亦歷盡做媽媽的偉大：「當你成為媽媽後，已經不再只有你自己了，而是你的BB食得好嗎、他睡得夠嗎、還有他哭了多少次。他的需求永遠比自己的優先，而愛他亦放在你的首位。」她亦感激Rafael的到來令她人生變得更有意義：「另一個經常被問到的問題是，成為媽媽最大的收穫是什麼，我就會回答道，所有的一切！」

Grace笑言囝囝永遠排在第一位。（陳凱琳IG：ghlchan）

Grace上傳了兩張Rafael的近照，其中一張Grace抱著仔仔望向遠方，另一張的Rafael躺在BB床上眼仔碌碌望住天花板，而床前面亦有一扎鮮艷的花束，難道是老公鄭嘉穎送給Grace的母親節禮物？

囝囝Rafael的床上有好多公仔。（陳凱琳IG：ghlchan）

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