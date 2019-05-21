GOT7新歌《ECLIPSE》講「不安」　隊長JB有信心打破7年魔咒？

韓國男團GOT7周一（20日）全面回歸，推出第9張迷你專輯《SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY》，並帶來新歌《ECLIPSE》。7位成員王嘉爾Jackson、Mark、JB、珍榮、榮宰、BamBam和有謙，都有開直播與粉絲分享心情。而接受訪問時，GOT7也談及「7年魔咒」續約與否的話題。

GOT7《ECLIPSE》公開未夠24小時，就成功衝破630萬次觀看次數，可見組合的高人氣。是次專輯以「不安」為主題，GOT7形容就像成員們現在很幸福一樣，把擔心會失去現在或對未來的不安感投放到歌曲上。提到不安粉絲最自然想起韓團必定會面對的「7年魔咒」，總有意想不到的組合，會因成員不續約而解散或暫停活動，而今年踏入出道第5年的GOT7也一樣。

新歌以不安為題，Jackson站在破裂的玻璃箱中。（影片截圖）

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問到還有兩年組合便成軍滿7年，隊長JB也坦言成員的確離完約的距離不遠，但他表示7人的意見永遠都是一樣。珍榮也講到：「要講『7年魔咒』的話，最近時代好像改變了，成軍7年以上的前輩不是也很多嗎？」JB也補充：「我們每人也知道，7人如果沒有對方的話就可能甚麼也不是。因此為了守護GOT7，不是應該更努力嗎？」就像替粉絲打下一支強心針一樣。

GOT7昨晚推出新歌後，開直播與粉絲見面。（Facebook/@ GOT7Official）