杜德偉首個時裝Show現場星光熠熠：冇諗過57歲可以圓時裝夢

杜德偉（Alex）今日（28日）在杭州舉行首個時裝Show，重新啟動其創立的時裝品牌MNA，Alex興奮地表示：「冇諗過57歲可以圓時裝夢！」老婆李曉冰（Ice）及一眾好友——梁家輝夫婦、曾志偉、陳小春、鍾鎮濤夫婦、葉童夫婦、上山詩納、黃聖依、巫啟賢等亦特意飛往杭州，見證Alex多年時裝夢的實現，現場可說是星光熠熠。

杜德偉的時裝品牌MNA重新啟動，對他而言十分有意義。

杜德偉原來早在3歲之齡就已經愛上時裝，從小就問母親要來針黹、自行縫製蝙蝠俠斗篷；少年時期，即使資金有限，還是會特意尋找特別剪裁的衣服為自己打扮；長大更修讀設計，可見他對時裝的熱愛。可是Alex入行後，設計的夢想被擱置，一直未有機會實現，直到去了台灣發展，跟滾石完成合約上的最後一張唱片《脫掉》後，在音樂方面找不到新突破，感覺迷失了自己，便萌生了時裝設計念頭，於是在2009年創立了MNA。

MNA是「Mute Nostril Agony」的簡寫，源自60年代末美國流行樂隊The Doors靈魂人物Jim Mor-rison的早期詩作Horse-Latitudes，詩中講述為了躲避海上的風浪，運貨的馬匹被船員推進大海後屏息靜等的掙扎。在這個滿含悲情色彩的故事中，杜德偉感受到了一顆「不死之心」，渴望自由與重生的態度造就了他的設計初心。

Alex由零開始，幾乎每天都在家對著電腦設計，即使沒有投資者，也自己成立了公司，甚至醉心得停了演藝工作，全力追夢。當時Alex很努力追求時裝品質，MNA賣了幾年，在東京也有出售，卻因Alex不懂得管理生意，而虧損了很多，最後只好在2015年忍痛停產。老婆經常安慰他：「盡了力就可以了！」可是Alex一直對此抱有遺憾。直到最近遇到很好的合作夥伴，在生產方面亦非常有經驗，且與Alex一拍即合，終於在今天展出第一季貨品。

一眾好友到場見證Alex實現夢想，相識多年的陳小春更壓軸演出，為Fashion Show行Catwalk。

Alex在圈中人緣甚好，所以MNA重新啟動獲得一班好友到場支持：「唔洗講野，一出聲，所有人都飛過嚟。」老婆更在身邊為他打點一切，使他更為放心。Alex的另外一個身份是音樂人，所以他的Fashion Show當然與音樂和表演有關。今次Fashion Show分成兩個部份：第一部份是街頭時裝，會跳舞表演；第二部份是搖滾，而且音樂全由Alex親自挑選：「音樂係個Brand嘅靈魂。」