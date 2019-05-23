【多圖】陳嘉倩中學又pure又true從細靚到大：唔覺得自己特別突出

陳嘉倩（Katherine）以新聞主播的形象為人所熟知，由於樣貌甜美，所以漸受歡迎及認知度增加，並被網民稱為「嘉倩BB」。網上近日流傳數張嘉倩中學時期的照片，從照片中可見嘉倩可說是從細靚到大，美貌十年如一日。

陳嘉倩從小到大的樣子都沒什麼改變，都是那麼漂亮。（受訪者提供）

嘉倩接受《香港01》訪問，憶起那些照片應是中四五時，當記者稱讚她從細靚到大時，嘉倩謙虛表示：「普普通通啦，又唔覺得自己特別突出。」中學時期會否很多男生追？畢業於聖公會林護紀念中學的嘉倩直言，自己在感情方面比較遲鈍，沒有覺得有很多人追：「我中學好嚴，校風好純樸，以前係書蟲掛住讀書，初中又戴住眼鏡。」她坦言在情人節等特別的日子都有收過朱古力，印象最深刻被表白的一次是：「好得意嘅係同學A打電話畀我，原來佢係用三綫電話駁過嚟，同學B冇出聲。同學A同我表白，我就話大家做返朋友、以讀書為重，同學B先出聲出嚟打圓場話想幫佢。」實是個有趣的經驗！

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嘉倩又憶起自己的初戀也是發生在中學時節：「好Puppy Love，印象已經唔係好深刻。」嘉倩坦言自己在感情面前比較被動：「我記得係隔離班嘅男同學，嗰陣大家都唔知係咪真係叫做鍾意，冇一個好特別嘅位，好自然一齊去自修室溫書就一齊咗。」嘉倩又記得初戀是個運動健將，而自己則在讀書成績方面比較突出，剛好形成互補，彼此互相支持大家走過兩個公開試，而這段戀情亦維持到大學時節。

嘉倩分享中學時節談戀愛並沒有影響成績，反而成為彼此的動力。（受訪者提供）

陳嘉倩想起中六時參加了校園小記者，而對傳媒業產生興趣：「覺得好得意可以周圍跑，唔係返Office工，好Freestyle，又可以見識到唔同類型嘅人，所以Jupas就放咗中大傳理喺A1。」雖然最後進了A3的英文系，但畢業後還是堅持要圓夢，選擇在傳媒行業工作；現在離開了大台亦想挑戰不同類型的嘗試，接下來會當音樂人漢洋的音樂會嘉賓：「我自己有興趣嘅嘢就咩都想試下！」