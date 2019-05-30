【唐人街】唐詩詠並非酒店密會女主角：唔介意大家幻想我係個女仔

唐詩詠周三（29日）與電視劇《唐人街》一眾演員及工作人員進行收工飯聚，現場氣氛非常熱鬧。詩詠分享拍攝時的每個片段都很難忘：「我從來都冇做過一個老千嘅角色，最難忘都係打戲，我拍親戲都係俾人打多，好少會打人，第一次打人覺得好難好難，今次各方面都好大挑戰。」

唐詩詠與《唐人街》一眾演員進行收工飯聚。（陳志嵐攝）

每逢拍打戲，詩詠又會找同場的演員練習：「我一得閒就會捉住邊個同場嘅，例如伍允龍或者武指喺到，我就捉住佢哋同我練。我記對白OK嘅，但記招好差，所以我要重複做好多次先記得。」因為第一次挑戰打戲，所以拍攝期間在調整力度上也下了不少功夫，唐詩詠說：「我記得第一日去打嘅時候監製話我太細力，我就去練大力啲，點知之後又太大力，我就好驚打到佢哋，我就發現打戲有好多技巧需要去練習，對唔住啊！」

唐詩詠第一次挑戰打戲，原來有很多事項需要注意。（陳志嵐攝）

唐詩詠今年的生日也在拍攝中度過：「嗰一日係由朝開到晚，好開心佢哋記得我生日！嗰一日就冇咩人同我傾計，好平靜、好冷淡；夜晚嘅時候排排下戲，監製突然之間話：『唔得！再嚟過！』我就諗死啦，係咪我做錯嘢，我就再咪熟劇本，然後佢哋就送咗個蛋糕過嚟。我之後先知原來佢哋諗咗好耐，點樣去俾個驚喜我，嗰下係好感動。」

唐詩詠希望下月能有休息時間可以去個旅行。（陳志嵐攝）

博客葉朗程日前分享了一個與女子到六星級酒店私會的故事，而唐詩詠就被指是文章中的女主角——金牛座女子，她就作出否認：「其實個作家都澄清咗，我之前冇講嘅原因係我覺得唔係事實嘅嘢唔使回應，唔關我事我更加唔去回應。嗰晚同我食飯嘅圈外朋友都識咗十幾年，佢哋一定唔會係嗰啲人，所以我冇去考究，其實上網攞一張相好容易。我唔介意大家幻想我係個女仔，但個故事唔係我嘅真實故事，大家要分返開。」說到對愛情的看法，詩詠說：「我覺得人越大，就覺得緣份越重要，愛情係冇得去心急，只係佢嚟到嘅時候你捉唔捉得住。」