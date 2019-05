葉朗程自爆與「金牛座女仔」酒店私會　眼利網民認出是唐詩詠

一個自稱「IFC 張智霖」的private banker葉朗程在網上分享的文章一向受到網友高度關注,最近他就分享了一個與女子到6星級酒店房私會的故事,當中二人的關係非常曖昧,女方更說出一些很大膽的說話:「葉生,隔離就係床,唔係齋食飯呱?」甚至是:「張床一個人瞓有啲嘥呀呵?」以及「如果我叫多個姊妹過嚟,你覺得點?」等等說話。但到最後葉生表示最後自己是:「不惜工本,輸掉一切,幸好還有一點六星級的體貼和慰藉。」

葉朗程在facebook上載了一張疑似是「金牛座女子」的背影相片。(facebook@marcusyiphk)

葉朗程的真正身份?

其實唐詩詠的38歲生日才剛剛於5月3日過去,按照藝人的慣例,生日飯分分鐘食足成個月。而咁啱得咁橋,有眼利嘅網友發現,唐詩詠在5月3日生日正日當晚又咁啱喺IG甫咗張蛋糕許願相,還留言:「Wishing myself ........ ..Happiness & Health & the ability to maintain Awareness FOREVER」。呢張相嘅背景,衣著打扮、髮型、傢俬,同葉生喺facebook上載咗嗰張疑似是「金牛座女子」背影相幾乎一模一樣,網友幾乎一致讚成兩張相中的女子是同一個人。其實唐詩詠一直都有一位緋聞男友陳思銘,有網民甚至猜測,葉朗程的真正身份,就是這位「教育界王力宏」。

唐詩詠在5月3日於IG上載的圖片。(Instagram@natalietong53)