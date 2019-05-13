葉朗程自爆與「金牛座女仔」酒店私會　眼利網民認出是唐詩詠

一個自稱「IFC 張智霖」的private banker葉朗程在網上分享的文章一向受到網友高度關注，最近他就分享了一個與女子到6星級酒店房私會的故事，當中二人的關係非常曖昧，女方更說出一些很大膽的說話：「葉生，隔離就係床，唔係齋食飯呱？」甚至是：「張床一個人瞓有啲嘥呀呵？」以及「如果我叫多個姊妹過嚟，你覺得點？」等等說話。但到最後葉生表示最後自己是：「不惜工本，輸掉一切，幸好還有一點六星級的體貼和慰藉。」

葉朗程在facebook上載了一張疑似是「金牛座女子」的背影相片。（facebook@marcusyiphk）

葉朗程的真正身份？

其實唐詩詠的38歲生日才剛剛於5月3日過去，按照藝人的慣例，生日飯分分鐘食足成個月。而咁啱得咁橋，有眼利嘅網友發現，唐詩詠在5月3日生日正日當晚又咁啱喺IG甫咗張蛋糕許願相，還留言：「Wishing myself ........ ..Happiness & Health & the ability to maintain Awareness FOREVER」。呢張相嘅背景，衣著打扮、髮型、傢俬，同葉生喺facebook上載咗嗰張疑似是「金牛座女子」背影相幾乎一模一樣，網友幾乎一致讚成兩張相中的女子是同一個人。其實唐詩詠一直都有一位緋聞男友陳思銘，有網民甚至猜測，葉朗程的真正身份，就是這位「教育界王力宏」。

唐詩詠在5月3日於IG上載的圖片。（Instagram@natalietong53）