林志玲拍拖半年閃婚外界唔睇好　細數閃婚都能擁有幸福的藝人

不少明星在對的時間遇到對的人就會選擇走進婚姻殿堂，就好似台灣女星林志玲突然在微博宣布已嫁日本男團「EXILE」成員AKIR ，消息一出震驚兩岸三地。只是戀愛半年時間就閃婚的她，外界其實都唔睇好這段婚姻，更一度預感他們會離婚添。事實上，在圈中有幾對閃婚的藝人其實都不被睇好，但似乎他們婚姻生活過得異常好，有一些熬過了七年之癢兒女成雙過得十分幸福添，打破了外界會認定的離婚標籤。

林志玲已經成為人妻。（林志玲微博圖片）

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大S（徐熙媛） 汪小菲

與其講林志玲同AKIR只戀愛半年就結婚令人咋舌之外，大S同汪小菲這一段中台婚姻就更加令人驚嘆。據指在2010的時候於台灣藝人安以軒的生日會上認識的他們就一見鍾情，兩人從相識到戀愛到結婚只是見過4次而已，49日之內就光速結婚完成人生大事。

當時閃婚新聞一出外界幾乎一致都唔睇好他們，更認定他們會好快離婚。沒想到這一段婚姻跌破不少人的眼鏡，皆因自2011年結婚以來他們共同度過了許多個年頭，更熬過了七年之癢今年已經是第8年，育有一子一女的他們更是幸福滿滿。而他們除了不時在微博上有互動之外，更參加真人綜藝節目《幸福三重奏》大晒恩愛，夫妻二人的相處模式令人羨慕不已。所以不要下決論指閃婚一定會走向失敗，皆因結婚本來就是一件衝動的事情，自己不後悔就可以的。

大S的婚姻從一開始不被睇好到現在兒女成雙，跌破了不少人眼鏡。（大S微博圖片）

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阿嬌（鍾欣潼） 賴弘國

在愛情路上跌跌撞撞的阿嬌，因為在去年於台灣拍攝偶像劇《動物系戀人啊》認識現任老公賴弘國。沒想到只是短暫交往四個月的時間，男方就向阿嬌求婚，而她亦立即答應在微博宣布這一件喜事。雖然賴弘國曾經有過一段婚姻，但阿嬌似乎不介意，可見賴弘國給予她好大信心。不過網友們似乎唔睇好他們，更紛紛留言直說男方不可靠，覺得他總是花言巧語絕非老實人，預測他們熬不過七年之癢。

阿嬌同賴弘國就當然不理會外界聲音，他們同年5月就選擇在美國洛杉磯舉行婚前派對，12月就在香港舉行註冊儀式以及宴客，邀請了不少圈中名人好友出席。至今結婚近一年的他們其實亦屢傳離婚消息，雖然阿嬌未對外作出任何回應，但就在老公生日的時候貼圖力證婚姻生活仍然過得幸福，為老公慶祝30歲生日，甜蜜的笑容散發出幸福氣息。

阿嬌閃嫁台灣醫生賴弘國，二人去年在香港擺酒。（梁碧玲攝）

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周勵淇 傅浤鳴

現年39歲的周勵淇（Niki）去年12月突然在社交網站宣布已婚，嫁給內地軍部演員傅浤鳴（傅程鵬），消息一出震驚不少人。隨後網友們就人肉搜查發現男方同Niki是在2014年拍《卧底》時認識的，當時男方其實己婚並且育有一子。隨後他在2017年同前妻離婚結束20年婚姻生活，三個月後就被爆同Niki戀愛更多次來港相會。因為時間點上嘅巧合，有人質疑Niki是傅浤鳴同前妻離婚的導火線。

雖然外界對這一段婚姻不看好，感覺關係複雜而且各有各忙。但結婚至今近一年二人仍愛得火熱，雖然還未有愛情結晶品，但Niki在接受訪問時顯得春風滿面，亦講到一段關係的好與壞，拍拖時間的長短並非重點：「兩個人一齊，只要鍾意同開心便可以，時間長與短只是自己睇的。」

周勵淇去年嫁給離過婚的內地軍部演員傅浤鳴。（nk830@Instagram）

雖然「閃婚」一詞令人有不安全感之意，總給不少人覺得雙方認識時間太短難全面了解對方。但其實婚姻本身就在了解中﹑吵鬧中去經營，同戀愛時間長或短無關的。