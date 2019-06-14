【逃犯條例】葛民輝引述約翰連儂名句表態：當抗爭向暴力升級……

最後香港市民因為《逃犯條例》修訂而產生很多不滿聲音，就連很多一向避談政治的娛樂圈圈中人都加入討論，紛紛在各大社交網站發表意見或表明立場，較備受關注的兩人可謂宋芝齡以及林秀怡。近日，葛民輝亦引述了已故著名音樂人、「披頭四」的靈魂人物約翰連儂（John Lennon）的一句名言：

「當抗爭向暴力升級，你便墮入建制的把戲內。當權者會不惜一切地惹怒你，拉扯你的髮鬚，搧你的耳光，引誘你動粗。只要將你迫為暴徒，他們便有方法收拾你。唯一令當權者束手無策的，是非暴力與幽默。」（When it gets down to having to use violence, then you are playing the system’s game. The establishment will irritate you – pull your beard, flick your face – to make you fight. Because once they’ve got you violent, then they know how to handle you. The only thing they don’t know how to handle is non-violence and humor.）－John Lennon.（Instagram@erickotofficial）

阿葛亦留言謂：「長者學上網，未識些牙（share）便唯有拍芒（拍Mon）。來自撈屍（老師）親大佬店長飛卜（facebook），可謂賊上賊偷上偷。驚訝是，仍記得我阿哥年青的小學時代係被留班兼會逃學，要他讀書寫字做功課仲慘過似捉佢去行刑，罰抄方面郤會懂得自創四枝筆扎埋抄快啲 ... 今天難得抄出一篇好文章，恕小弟無禮借帖些牙一用...多謝約翰連儂 」阿葛此貼一出，即時獲大批網民激讚，認為他有勇氣表態，紛紛留言稱阿葛比「為賺人民幣的偽人」更值得尊敬。

阿葛在6月11日亦「投訴」過自己的電腦「罷工」: