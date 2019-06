【逃犯條例】《孤星淚》名曲變抗爭歌　作詞人撐香港︰與你們同唱

近日《逃犯條例》修訂引起香港市民不滿,百萬人上街遊行向政府表達訴求,成為世界各國都關注的大事。 除了耳熟能詳的《海闊天空》外,源自舞台劇《孤星淚》(Les Misérables)的歌曲《Do You Hear the People Sing?》亦成為遊行人士的熱唱曲目,這首經典作品的作詞人近日在媒體撰文力撐香港人:「與他們同唱」。

《孤星淚》的抗爭場面配以《Do You Hear the People Sing?》,令人動容。(電影截圖)

現年93歲的Herbert Kretzmer,於1985年為英文版的法國音樂劇《孤星淚》創作一系列歌曲,當中包括近日香港人熱唱的《Do You Hear the People Sing?》。昨日他於英國《每日郵報》(Daily Mail)撰文,除朋表達對香港示威者的支持,亦談到創作這首歌的背景及心路歷程。

「上周日200萬名香港遊行人士,熱情洋溢地唱著這些歌詞,他們在呼籲擺脫中國大陸強大的權力、影響和監視,我們前殖民地人民非凡地展示力量,七分一居民在街上聚集面對議會,舉起交叉雙臂表示拒絕屈服。」

當我在倫敦家中的電視上看到這一幕幕,令我百般滋味在心頭。不只是佩服他們面對中共政權的勇氣,而是他們唱著33年前我所撰的歌詞,而我知道這首歌在中國禁播。

重溫《孤星淚》經典抗爭場面

+ 4 + 3 + 2

Herbert Kretzmer透露在60歲時撰寫《Do You Hear the People Sing?》的歌詞,原來他大半生在從事新聞工作,寫歌是副業,歌曲的法國原版歌詞旨在警醒「人民的意志」,但對他來說卻另有一番感受:「原版感覺似政治上的譁眾取寵,所以我改寫成跟自由與民主相關的意義。言語的力量配上鼓舞人心的旋律,是一種可以動員百萬人的威力,令槍枝滅聲、放下武器。」

Herbert Kretzmer(左),當全職作詞人前是一名新聞工作者。(Getty Images)

「我相信團結地高唱這種抗議歌曲,可不只像《孤星淚》中壓倒1830年代的法國警察,還有現今的獨裁統治,不論是、蘇聯共產主義、法西斯政權,還是祖國南非的種族隔離支持者。記著,在曼德拉(Nelson Mandela)於1990年獲釋、到1991年柏林圍牆倒塌之前幾年寫下這首歌。但我從未幻想過,《Do You Hear the People Sing?》會變成各地抗議者的主題曲,由委內瑞拉到台灣、土耳其及香港。」

Herbert Kretzmer指200萬香港人上街爭取權益,高唱其作品令他感動。(Getty Images)

當初英文版《孤星淚》舞台劇公演時惹來劣評,票房不理想,是後來才爆紅成為經典劇目。年前更翻拍成電影版,同樣大受歡迎,Herbert Kretzmer認為成名有一個特別原因:「每當有人問我為何這首歌如此受歡迎,我的回答是嘗試去講出一個歷史上最關鍵問題的真相:不公義,它令男人及女人成為奴隸、引起忿怒及屈辱,然而『當明天來臨』出現時它就會結束,因為我確信希望永遠不會被磨滅。」

不止舞台劇夠經典,電影版《孤星淚》亦大收旺場。(電影劇照)

Herbert Kretzmer表示,30至40年代的南非族種隔離問題十分嚴重,而他作為在那裡土生土長的白人男孩,縱使感受到社會的不公平,但卻無動力及勇氣走到前線支持那些敢於抗議的人。而為《Do You Hear the People Sing?》填上英語版歌詞,某程度上是獻給當年的抗爭,而他亦因為這首歌及其他《孤星淚》的作品而獲得空前成功。

重溫更多《孤星淚》精彩劇照

+ 7 + 6 + 5

除了名成利就,Herbert Kretzmer說這些作品給予他更多:「今時今日,我聽到世界各國人民因感到不公義及渴望改變,而唱著我撰寫的歌詞,Do you hear the people of Hong Kong?他們為權利站出來。我今年93歲了,只能夠精神上與他們同在,但我的字句在他們唇上,而我亦與他們同唱。」