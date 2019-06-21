【逃犯條例】《孤星淚》名曲變抗爭歌　作詞人撐香港︰與你們同唱

近日《逃犯條例》修訂引起香港市民不滿，百萬人上街遊行向政府表達訴求，成為世界各國都關注的大事。 除了耳熟能詳的《海闊天空》外，源自舞台劇《孤星淚》（Les Misérables）的歌曲《Do You Hear the People Sing?》亦成為遊行人士的熱唱曲目，這首經典作品的作詞人近日在媒體撰文力撐香港人：「與他們同唱」。

《孤星淚》的抗爭場面配以《Do You Hear the People Sing?》，令人動容。（電影截圖）

現年93歲的Herbert Kretzmer，於1985年為英文版的法國音樂劇《孤星淚》創作一系列歌曲，當中包括近日香港人熱唱的《Do You Hear the People Sing?》。昨日他於英國《每日郵報》（Daily Mail）撰文，除朋表達對香港示威者的支持，亦談到創作這首歌的背景及心路歷程。

「上周日200萬名香港遊行人士，熱情洋溢地唱著這些歌詞，他們在呼籲擺脫中國大陸強大的權力、影響和監視，我們前殖民地人民非凡地展示力量，七分一居民在街上聚集面對議會，舉起交叉雙臂表示拒絕屈服。」

當我在倫敦家中的電視上看到這一幕幕，令我百般滋味在心頭。不只是佩服他們面對中共政權的勇氣，而是他們唱著33年前我所撰的歌詞，而我知道這首歌在中國禁播。

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Herbert Kretzmer透露在60歲時撰寫《Do You Hear the People Sing?》的歌詞，原來他大半生在從事新聞工作，寫歌是副業，歌曲的法國原版歌詞旨在警醒「人民的意志」，但對他來說卻另有一番感受：「原版感覺似政治上的譁眾取寵，所以我改寫成跟自由與民主相關的意義。言語的力量配上鼓舞人心的旋律，是一種可以動員百萬人的威力，令槍枝滅聲、放下武器。」

Herbert Kretzmer（左），當全職作詞人前是一名新聞工作者。（Getty Images）

「我相信團結地高唱這種抗議歌曲，可不只像《孤星淚》中壓倒1830年代的法國警察，還有現今的獨裁統治，不論是、蘇聯共產主義、法西斯政權，還是祖國南非的種族隔離支持者。記著，在曼德拉（Nelson Mandela）於1990年獲釋、到1991年柏林圍牆倒塌之前幾年寫下這首歌。但我從未幻想過，《Do You Hear the People Sing?》會變成各地抗議者的主題曲，由委內瑞拉到台灣、土耳其及香港。」

Herbert Kretzmer指200萬香港人上街爭取權益，高唱其作品令他感動。（Getty Images）

當初英文版《孤星淚》舞台劇公演時惹來劣評，票房不理想，是後來才爆紅成為經典劇目。年前更翻拍成電影版，同樣大受歡迎，Herbert Kretzmer認為成名有一個特別原因：「每當有人問我為何這首歌如此受歡迎，我的回答是嘗試去講出一個歷史上最關鍵問題的真相：不公義，它令男人及女人成為奴隸、引起忿怒及屈辱，然而『當明天來臨』出現時它就會結束，因為我確信希望永遠不會被磨滅。」

不止舞台劇夠經典，電影版《孤星淚》亦大收旺場。（電影劇照）

Herbert Kretzmer表示，30至40年代的南非族種隔離問題十分嚴重，而他作為在那裡土生土長的白人男孩，縱使感受到社會的不公平，但卻無動力及勇氣走到前線支持那些敢於抗議的人。而為《Do You Hear the People Sing?》填上英語版歌詞，某程度上是獻給當年的抗爭，而他亦因為這首歌及其他《孤星淚》的作品而獲得空前成功。

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除了名成利就，Herbert Kretzmer說這些作品給予他更多：「今時今日，我聽到世界各國人民因感到不公義及渴望改變，而唱著我撰寫的歌詞，Do you hear the people of Hong Kong？他們為權利站出來。我今年93歲了，只能夠精神上與他們同在，但我的字句在他們唇上，而我亦與他們同唱。」