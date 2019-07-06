【白色強人．劇透】馬國明同特首交情匪淺　成醫改關鍵人物

TVB劇集《白色強人》正式進入結局篇，上回劇情講到Hugo（韋家雄飾）的太太遇劫，她在與賊人糾纏時不慎跌倒，導致頭部重創昏迷危殆。原本YT（郭晉安飾）因為要趕往與特首開會，所以手術由Patrick（黃嘉樂飾）操刀。Hugo苦苦哀求YT，終於令他改變主意，由YT親自為他的太太做手術。

Hugo（韋家雄飾）太太在與賊人糾纏時跌倒致頭部重創。（電視截圖）

YT（郭晉安飾）親自為Hugo太太做手術。（電視截圖）

點擊下圖重溫劇情：

+ 8 + 7 + 6

以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到，Hugo的太太在手術期間血壓飆升，YT爭分奪秒完成手術，可惜最終Hugo太太被宣告腦幹死亡……另一邊廂，特首郭逸材要求醫改委員會加入唐明（馬國明飾），惹來YT懷疑兩人交情匪淺，於是拜托康橋（朱智賢飾）幫忙調查，特首更親自接見唐明，唐明或成醫改關鍵人物。

YT懷疑唐明（馬國明飾）與特首交情匪淺。（劇照）

Kennis（李佳芯飾）的病情越來越嚴重，唐明主動伸出援手，但Kennis只叫他保守秘密……商業大廈發生槍擊案，一名精神失常的營業員槍傷上司，還在辦公室挾持多名人質，明成北醫院的醫生包括蘇怡（唐詩詠飾）、Kennis、德仔（何廣沛飾）奉命到場搶救槍傷人質……

Kennis（李佳芯飾）舊病復發，但她拒絕唐明的幫忙。（劇照）