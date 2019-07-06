【Cooking Gigi】黃淑儀首度與ViuTV合作　偕肥仔保錡齊齊食蟲！

Gigi姐返嚟喇！首度與ViuTV合作的黃淑儀（Gigi姐）與兩位廚藝新手──ERROR成員肥仔、保錡主持全新節目《Cooking Gigi 台灣篇》，節目將由下星期一（7月8日）起，星期一至五晚上10時正播放。Gigi姐帶同肥仔及保錡，到台灣欣賞美食及學習烹調美食，並沿途介紹當地美麗的民宿及山水。

Gigi姐樂於與肥仔、保錡分享做一個稱職飲食節目主持的心得。

拍攝時，Gigi姐樂於與肥仔、保錡分享做一個稱職飲食節目主持的心得。Gigi姐透露，主持美食節目時，如果遇到不太好吃食物，她就會說：「提返起我細個時食過呢一味餸，我就無講佢好或唔好，或者我細個食過覺得好難食呢」令全場捧腹大笑。然而，相比識飲識食又口齒伶俐的肥仔，嘗試描述美食層次的保錡則令Gigi姐摸不着頭腦，Gigi姐也忍不住笑言在保錡身上「學識好多嘢」。不過，Gigi姐亦讚賞二人是愛惜及欣賞食物的人。

原來Gigi姐都幾識兜啵！

負責為Gigi姐搜索食材的肥仔、保錡，不但於沒有保護衣物的情況下徒手接觸養蜂箱，又走到雞棚捉雞，更赤腳到稻田插秧及掘馬蹄。三人更跟民宿的昆蟲博士去親親蟲蟲，而不乏食蟲經驗的保錡更親吻蟲蟲及將蟲放入口中，十分大膽。相反，Gigi姐全程躲在肥仔後面，當肥仔手拿蟲蟲靠近Gigi姐，Gigi姐當然嚇得跑開。然而，專業的Gigi姐在品嘗菜式時，遇到炒蟲菜式都面不改容，主動試味；相反，害怕食蟲的肥仔則十分抗拒，威迫利誘下才用菜包着蟲吞下。

睇吓佢哋點捉蟲：