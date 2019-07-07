《包青天》7月底首播　文雪兒等到頸都長：拍咗三套TVB劇都未出街

文雪兒、李璨琛及周漢寧今日（7日）為港台電視劇集《星星的孩子》進行錄影，在劇中飾演自閉青年偉仔（周漢寧飾）母親的文雪兒坦言，今次刻意寒背演出，因為作為母親，要照顧自閉症兒子相當吃力：「佢哋除咗精神上，佢哋嘅體力都好攰，自閉兒童愈來愈大嘅時候都會有重量，你要捉或者扶住佢哋，身為一個母親都會不斷用好多力。所以我自己演繹呢個角色嘅時候，我都營造一個比較攰嘅感覺出嚟。」

文雪兒笑言今次在《星星的孩子》中打扮樸素，與自己私下形象很不同。（梁碧玲攝）

大讚新人周漢寧用心演繹

對於劇中飾演其兒子的新晉演員周漢寧，她大讚對方充滿熱誠：「我同佢（周漢寧）未拍之前去咗特殊學校觀摩，我睇到佢好留心，亦好認真，佢好想喺一個學員身上學到一個點，然後再演繹出嚟，我覺得佢呢樣嘢係好成功，真係做到嗰樣嘢。」

【星星的孩子】《教束》「莊子」拍港台新劇演自閉青年 周漢寧：發脾氣最難演！

文雪兒大讚飾演她兒子的周漢寧對演戲很有熱誠。（梁碧玲攝）

TVB劇集《包青天再起風雲》將於7月底首播，雪兒姐在其中一個單元「天火焚城」裏飾演何遠東的瘋癲母親，她笑言終於看見這套早就完成拍攝的作品出街，相當高興：「其實我喺TVB拍咗三套劇（《黃金有罪》、《解決師》和《包青天再起風雲》）但都未出過街，所以我好期待佢可以快啲出街！」

李璨琛（左）、文雪兒（中）及周漢寧（右）今日（7日）為港台電視節目《星星的孩子》進行錄影。（梁碧玲攝）

演《包》時剛復出未慣劇集新拍法 雪兒姐：真係會甩甩哋！

她坦言拍攝《包》劇時，正值自己剛復出拍劇初期，與40年前剛入行時相比，拍劇時的鏡頭運用分別很大，令她一度不適應：「以前我哋三機拍攝，導演喺Panel度撳，做一次就搞掂，但係依家好多時候都係一機或者兩機，可能要影咗個全鏡（Master）之後，然後再影你，再影番我，重複咁拍晒幾個鏡頭做幾次。好多時演譯完我就會揼咗，再隔一陣叫我再拍多次，我真係會有機會甩甩哋，哈哈！」