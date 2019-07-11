楊冪做老闆　新劇《我曾記得那男孩》力捧《創造營》高顏值青春班

說起楊冪，不僅演戲厲害，演過很多經典角色，在做老闆開公司方面，也是十分有天賦，看人眼光極准。她的嘉行傳媒如今簽約了許多藝人，像迪麗熱巴、高偉光，現在都成為了一線明星。而對於那些人氣不高的旗下藝人，楊冪則會選擇讓他們參演自己主演的大女主戲，一邊提升演技，一邊提高人氣。而其實嘉行也會自己參與製作新劇，譬如最近又推出一部新劇，名叫《我曾記得那男孩》，是一部青春治癒劇。

（《我曾記得那男孩》官方宣傳海報）

《我》劇講述男主和女主從校園到生活中發生的一些有趣、溫情的故事。嘉行出品的劇，自然是由自家藝人去演。在這部劇中，挑大樑出演男女主角的都是公司的新人，一位名叫周丹尼爾、一位叫朱林雨。雖然現在很少有人認識他們，粉絲也是寥寥無幾，但相信楊冪的眼光是不會差的，說不定又會是下一個「高偉光」。

單看顏值，這兩位新人有紅的潛質，帥氣、陽光、笑容治癒，青春愛情劇的標配，然後他們缺的，只是一個像林一出演《小時光》那樣的機會。有趣的是，在《我曾記得那男孩》這部青春劇中，不計主角，配角陣容居然是清一色的《創造營2019》人氣學員，讓人感覺很疑惑。其實這並不是偶然——因為這一批《創造營2019》的學員都加入了楊冪旗下的公司，而這也是嘉行為新人演員們加盟打造的第一部影視劇。

按圖看獲楊冪開劇力捧的《創造營2019》班底▼

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在這一批《創造營》的學員中，人氣最高的當屬豐楚軒，排名25，雖然沒有出道成功，但如今主演影視劇逆襲，也算是另外一種出道方式。另外還有馮琬賀、秦天、趙宥維等一眾學員或者嘉行新人也都在，共同打造青春治癒劇《我曾記得那男孩》。他們顏值普遍偏高，男生俊俏又陽光，女生可愛又清秀，劇情甜度也不輸《小時光》，整體來看，這部青春治癒劇還是值得期待。

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