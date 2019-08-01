《歌舞青春》劇集版11月開播　新演員陣容重新演繹電影版人氣歌曲

引起全球歌舞劇熱潮的Disney青春歌舞電影《歌舞青春》（High School Musical）去年宣布開拍電視版，全新演員陣容雖然引起廣大粉絲熱烈期待，不過粉絲更關心的是電視劇版會否有電影版的經典元素。近日Disney官方確認，電視版將有10集，並於今年11月12日在新流媒體平台Disney+播出，更會將電影版的歌曲重新改編，重新演繹影迷心中的經典作品。

《歌舞青春》當年一推出後大獲成功，更捧紅了一眾年輕演員。（High School Musical Official Facebook）

Disney公開電視劇版logo。（High School Musical Official Facebook）

《歌舞青春》當年一推出後大獲成功，不單止票房了得，更捧紅了一眾年輕演員，包括Vanessa Hudgens、Zac Efron、Ashley Tisdale，他們更因此而躋身一線演員，前途無限。戲中的歌曲如《Start of Something New》、《We're All In This Together》、《What I've Been Looking For》等亦成為街知巷聞的經典音樂作品。因第一集的成功，之後推出的續集《歌舞青春2》和《歌舞青春3：畢業季》都反映極佳，《歌舞青春》三部曲因此被影評人評選為「Disney最成功的原創音樂劇電影」。為了向經典致敬，Disney表示每集電視劇版都會有一首重新改編過的電影歌曲，而且原版電影歌曲亦會出現在劇中。

《歌舞青春》於2006年推出，引起全球歌舞劇熱潮。（High School Musical Official Facebook）

電影中的歌曲首首都唱到街知巷聞。（High School Musical Official Facebook）

《歌舞青春》劇集版以全新演員陣容拍攝，連劇中的角色名都與原版不同。男主角Troy將會叫Ricky，而女主角Gabriella將會改作Nini。男主角將由17歲新星Joshua Bassett擔任，女主角則由曾拍攝《Bizaardvark》的15歲女星Olivia Rodrigo飾演。其他演員陣容包括Matt Cornett、Kate Reinders、Sofia Wylie、Dara Reneé、Julia Lester、Frankie Rodriguez、Larry Saperstein、Mark St. Cyr等人。

《歌舞青春》劇集版以全新演員陣容拍攝。（High School Musical Official Facebook）