《歌舞青春》劇集版11月開播　新演員陣容重新演繹電影版人氣歌曲

引起全球歌舞劇熱潮的Disney青春歌舞電影《歌舞青春》(High School Musical)去年宣布開拍電視版,全新演員陣容雖然引起廣大粉絲熱烈期待,不過粉絲更關心的是電視劇版會否有電影版的經典元素。近日Disney官方確認,電視版將有10集,並於今年11月12日在新流媒體平台Disney+播出,更會將電影版的歌曲重新改編,重新演繹影迷心中的經典作品。

《歌舞青春》當年一推出後大獲成功,更捧紅了一眾年輕演員。(High School Musical Official Facebook)

Disney公開電視劇版logo。(High School Musical Official Facebook)

《歌舞青春》當年一推出後大獲成功,不單止票房了得,更捧紅了一眾年輕演員,包括Vanessa Hudgens、Zac Efron、Ashley Tisdale,他們更因此而躋身一線演員,前途無限。戲中的歌曲如《Start of Something New》、《We're All In This Together》、《What I've Been Looking For》等亦成為街知巷聞的經典音樂作品。因第一集的成功,之後推出的續集《歌舞青春2》和《歌舞青春3:畢業季》都反映極佳,《歌舞青春》三部曲因此被影評人評選為「Disney最成功的原創音樂劇電影」。為了向經典致敬,Disney表示每集電視劇版都會有一首重新改編過的電影歌曲,而且原版電影歌曲亦會出現在劇中。

《歌舞青春》於2006年推出,引起全球歌舞劇熱潮。(High School Musical Official Facebook)

電影中的歌曲首首都唱到街知巷聞。(High School Musical Official Facebook)

《歌舞青春》劇集版以全新演員陣容拍攝,連劇中的角色名都與原版不同。男主角Troy將會叫Ricky,而女主角Gabriella將會改作Nini。男主角將由17歲新星Joshua Bassett擔任,女主角則由曾拍攝《Bizaardvark》的15歲女星Olivia Rodrigo飾演。其他演員陣容包括Matt Cornett、Kate Reinders、Sofia Wylie、Dara Reneé、Julia Lester、Frankie Rodriguez、Larry Saperstein、Mark St. Cyr等人。

《歌舞青春》劇集版以全新演員陣容拍攝。(High School Musical Official Facebook)