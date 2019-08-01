【醫生耀漢】「小今英」李世榮美貌依舊　苦練700個深蹲耐力驚人

於年初在韓劇《成為王的男人》中合作的演員呂珍九和李世榮，近日分別以《德魯納酒店》和《醫生耀漢》成為競爭對手，前者收視開出紅盤，《醫生耀漢》剛播出第二集收視更突破雙位數字，冠絕同時段劇集。

《醫生耀漢》由池晟、李世榮、李奎炯主演。（VIU）

呂珍九以童星出道，早有「國民弟弟」之稱，而李世榮同樣是童星出身，出道超過二十年。她於5歲就開始演戲，直至2003年、以11歲之齡於《大長今》飾演小今英一角而為人熟悉。李世榮曾透露當初之所以成為童星，是因為母親擔心她會被綁架，所以覺得只要讓她成名就不容易被綁走，因而誤打誤撞入行。

呂珍九和李世榮年初在《成為王的男人》中合作。（李世榮IG：@seyoung_10）

李世榮以11歲之齡於《大長今》飾演小今英一角而為人熟悉。（網上圖片）

童星出身的李世榮，外貌二十年如一日。（網上圖片）

外表亮麗的她演技紮實，早前池晟與一眾演員更大讚「前輩」世榮很敬業：「世榮真的很可愛，她非常努力，只要一拿到劇本，就像準備考大學一樣，把劇本整理得很好。我覺得她有很多值得我學習的地方，為了不造成她的困擾，我要更加努力。我不是前輩，世榮才是前輩，我遇到了一位很優秀的拍檔。」

池晟（左一）大讚李世榮（右二）夠勤力。（李世榮IG：@seyoung_10）

《醫生耀漢》描述一群痛症醫學科醫生們，致力找出痛症原因的故事。（VIU）

雖然是「前輩級」演員，不過李世榮現時只有26歲，與童星時期一樣的天然美貌更多次成為話題。她曾於美妝節目分享保養心得，表示對大腿線條最有自信，皆因下了很大苦功，試過一口氣做了500-700個深蹲來鍛練下半身線條，沒有耐性都堅持不住。不過她笑指當時運動過量，所以大腿粗了不少，後來停止運動後線條才變得柔和。另外，世榮指維持身材和管理皮膚的秘訣就是有消除活性氧、分解脂肪的功效的綠茶，所以她每天都會泡茶，更會把喝剩的茶葉用來洗臉，養成天然雪嫩的肌膚。

李世榮的古裝造型獲觀眾激讚。（李世榮IG：@seyoung_10）

李世榮膚況極好。（VIU）

由池晟、李世榮主演的醫學劇集《醫生耀漢》，描述一群痛症醫學科醫生們，致力找出痛症原因的故事，劇集逢星期五、六深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，讓香港劇迷收看中文字幕版本；另外，觀眾亦可免費重溫《成為王的男人》，一睹兩大童星長大後的實力演出。