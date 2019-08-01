《18歲的瞬間》做邕聖祐班主任獲好評　「綠葉王」姜其永不再搞笑

男女主角固然是一套劇集成功的關鍵，不過在旁襯托主角的「綠葉」其實亦不可或缺，演技實力分分鐘比主角更紮實！35歲韓國男演員姜其永最近憑劇集《18歲的瞬間》再受關注，曾出演多套熱播韓劇並留下令人難忘的演出，例如《我身後的陶斯》、《不是機器人啊》、《金秘書為何那樣》，堪稱韓劇界的「最強綠葉」！

35歲韓國男演員姜其永最近憑劇集《18歲的瞬間》再受關注。（劇集《18歲的瞬間》影片截圖）

他於《18歲的瞬間》中飾演男主角邕聖祐的班主任。（劇集《18歲的瞬間》影片截圖）

姜其永初時大多數以搞笑角色登場，無論是中學生、廚師、醫生還是警察，都能被他輕鬆駕馭。不過他在2017年客串劇集《當你沉睡時》首次挑戰反派角色，飾演一名為求詐領保險金、親自毒害親弟弟的殺人犯姜大熙，令人毛骨悚然的演技顛覆過往喜劇形象，大受好評 。他於正在熱播的劇集《18歲的瞬間》中飾演男主角邕聖祐的班主任，並在對方不擅表達情緒時給予無比的信任，鼓勵他正視問題，演繹深層次的內心戲。

姜其永於2017年首度做反派，在劇集《當你沉睡時》扮演一名殺人犯。（劇集《當你沉睡時》劇照）

姜其永大多數以搞笑角色登場。（《我身後的陶斯》影片截圖）

姜其永除了演技精湛之外，事業愛情兩得意的他於今年5月與拍拖3年的圈外女友結婚時，更邀請到國民主持劉在錫擔任婚禮MC，更由實力派女歌手Gummy唱歌送祝福，可見他在圈中人緣甚佳。想觀看姜其永的演出，可逢星期一、二晚深夜於「黃Viu煲劇平台」免費收看《18歲的瞬間》，亦可重溫有他演出的《我身後的陶斯》、《不是機器人啊》。