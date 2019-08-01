【十二傳說】王卓淇含淚演技大獲好評　沉寂五年終有機會上位

TVB劇集《十二傳說》中的「盧亭魚人」殺人案件終於在昨晚（31日）最新一集水落石出，殺死鄭雷和張錫鐵的真兇原來就是飾演鄭雷養女「鄭曉盈」的王卓淇（Erin），而她交代殺人動機時的一段含淚獨白戲更是演技大爆發，層層推進的喊戲引起觀眾熱烈討論，更大讚她演技自然有進步，演技備受肯定。

王卓淇浮沉5年終演技備受肯定。（王卓淇IG：@erin__kay）

王卓淇是2014年香港小姐亞軍。（TVB）

其實王卓淇是2014年香港小姐亞軍，加入TVB已經來到5個年頭，可惜一直沒有上位機會，拍劇的角色往往都是無名小卒，又或者是閒雜配角，難以在觀眾心中留下深刻印象。要數到戲份較重的就是在2017年播出的喜劇《全職沒女》中一人分飾兩角，可惜發揮有所限制，直至今日終於憑《十二傳說》，用演技令觀眾知道「王卓淇」這個名字：「呢次係第一次成個故事圍繞住我，而且有喜怒哀樂，有憤怒、有報仇、有感情，heavy好多，所以好有發揮嘅機會。」

王卓淇笑言給自己70分。（《十二傳說》影片截圖）

很多觀眾大讚她演技自然兼有感染力。（《十二傳說》影片截圖）

王卓淇精湛演技逐格睇：

+ 15 + 14 + 13

王卓淇透露拍攝這場戲前，得到導演和監製多加提點，並叫她必須要用心感受：「佢同我講，『做演員如果冇心，人哋一定感受唔到，你連自己都唔信件事，人哋又點樣相信你呢？』所以後來我真係喺嗰幾個月入面，都感受到鄭曉盈嗰種復仇嘅感覺，feel到佢好似喺我嘅身體入面。」她笑言拍這場喊戲入戲太深難以抽離，在鏡頭後更忍不住嚎哭：「嗰日全日都抽離唔到，張頴康同我對手戲最多，見到我cut咗機仲喊緊，佢係咁同我講『出嚟喇出嚟喇，完咗喇好叻女喇傻妹！』，真係好多謝佢。」雖然得到觀眾的大致好評，不過王卓淇看完自己的演出依然覺得有不足，在拿捏節奏和情緒推進仍然有很大的進步空間：「我好想鼓勵吓自己畀自己70分，其實都好高㗎喇，哈哈。因為平時我都係成日覺得自己唔合格，但係今次覺得可能有70分！」她更透露連最近合作過的葉念琛導演亦有私下大讚自己，感到相當高興。

她於劇中與張頴康有最多對手戲。（王卓淇IG：@erin__kay）

王卓淇很感謝張頴康幫了她很多。（王卓淇IG：@erin__kay）

雖然貴為港姐亞軍，但王卓淇於TVB工作5年卻依然未被力捧，甚至被一眾後輩趕上，機會少之又少。不過她依然保持樂觀心態，從來沒有想過要放棄：「師姐機會真係多，我上一屆係阿Grace，佢依家好幸福，而且好多劇都有佢，所以我都幾羨慕佢嘅。但我又覺得每個人嘅過程都唔同，依家我都唔差㗎我覺得，都不過不失。同屆嘅話我覺得自己唔差，至於同屆冠軍Veronica（邵珮詩），佢做主持比較多，而我就拍戲比較多，所以大家喺自己各自嘅領域都能夠發光發亮，冇比較啦！」

2014年港姐冠亞季軍分別為邵珮詩（中）、王卓淇（左）和何艷娟（右）。（TVB）

王卓淇笑言，自己性格瘋瘋癲癲，所以希望之後能嘗試演精神分裂的角色，更希望能在演戲方面再下一城，入圍今年的「飛躍進步女藝員」提名名單。另外， 王卓淇望自己能像韓國偶像一樣能歌善舞演技精，喜愛KPOP舞蹈的她更經常拍跳舞影片放上社交網站，更點名視王嘉爾（Jackson）為目標：「我最近喺《Do姐有問題》見到佢，佢真係好勤力，跳舞又叻人品又好又靚仔，雖然佢細過我，但係我覺得佢係我嘅榜樣，好鍾意佢嗰種態度，真係好希望可以同佢合作，希望佢可以多啲返嚟香港啦！」

王卓淇視王嘉爾（Jackson）為目標。（王卓淇IG：@erin__kay）