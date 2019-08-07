【十二傳說】除咗達德學校猛鬼　聖士提反書院鬼操兵仲驚嚇

TVB熱播劇集《十二傳說》昨晚（6日）播出的一集圍繞着「抗日達德學校殺人事件」，潘教授（林夏薇飾）、子博（蕭正楠飾）、吳精神（丘梓謙飾）為了研究達德學校的日軍鬼魂傳說，去到傳聞猛鬼的該校原址考察。該校正是位於元朗屏山的達德學校，鬧鬼傳聞更猛到衝出香港，曾被《國家地理頻道》選為亞洲十大恐怖地點之一。其實香港不少院校流傳不少鬼故，當中聖士提反書院的鬧鬼傳言都相當驚嚇！

《十二傳說》最新一集講述「抗日達德學校殺人事件」，眾人去到傳聞猛鬼的達德學校原址考察。（電視截圖）

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香港大學 荷花池女學生

香港大學有段著名的荷花池鬼故，傳說有一位女學生愛上了男教師，兩人相約在荷花池見面，可惜男方爽約，女生最後跳落池自盡，自此女鬼冤魂不散，晚上不時在荷花池徘徊，並不斷向路過的學生問時間。傳聞若在午夜時分遇到女生問及時間，切勿回答！

劇集曾提及荷花池女鬼的故事。（電視截圖）

香港中文大學 辮子姑娘

辮子姑娘的傳說由70年代開始流傳，傳聞有一位梳着長辮子的內地姑娘，在70年代藏匿在火車中偷渡來港，待行至中大附近的鐵路站時，打算跳車前往下個目的地，但不幸地由於她的辮子太長，在跳車時被列車勾住，當場被扯開頭皮和臉皮慘死，自此她的鬼魂一直徘徊在中文大學附近。

辮子姑娘的鬼故事很出名，曾被拍成電影。（網上圖片）

香港城市大學 3M廁所之謎

城大3M廁所一直流傳住一個故事，據聞這裏原本是女廁，但自從有女生於這裏自殺後，便不斷出現有女生目睹女鬼的事件。最後校方將女廁改建為男廁，希望藉此增加陽氣，而奇怪地鬧鬼事件也真的不再出現。

不少鬼故事都發生在廁所。（香港城市大學官網圖片）

香港理工大學 泳池小孩

故事發生於多年前一個夏天，一名幾歲大的男童在泳池溺斃，事發後有學生在晚上從飯堂看見有一名小孩從泳池爬出，慢慢走向飯堂後消失，之後就沒有人敢坐近窗，而飯堂之後就在玻璃窗上貼上磨砂膠紙。

想不到理工大學的泳池也流傳靈異事件。（香港理工大學官網圖片）

香港科技大學 紅眼睛

科大每間宿舍的房門都會安裝防盜眼，但有一間房的防盜眼就不小心被倒轉了安裝，令外面可以看到房內情況。據說有位男學生發現了這個秘密，經常去偷看心儀的女生，但有一天他發覺從防盜眼看進去只見一片通紅。起初他以為是房門後掛上了紅布，但後來他拍門房內卻無人回應。最後他用力推門，才發現那女生已吊頸自盡，而充滿血絲的雙眼，正正對着防盜眼。

紅眼睛的故事是否像電影情節般嚇人？（韓國電影《레드 아이》劇照）

聖士提反書院

在1903年創校的聖士提反書院，原址位於西營盤今香港大學所在地，直至1928年遷往赤柱現址。1941年日軍侵港，香港保衞戰於12月8日爆發，學校書院大樓被港英政府徵用為臨時軍事醫院，收容大約160名傷兵和7名護士。12月25日早上，近200名日軍看見聖士提反書院有紅十字標誌仍然硬闖，大肆屠殺傷兵、護士及教職員，據知其中兩名英兵身體被肢解，耳、舌、鼻等部分全被削走，眼球也被扯走，而7名女護士更無一幸免被姦殺，該次殺戮稱為「聖士提反書院大屠殺」。

聖史提反書院在1903年創校，1941年日軍侵港，香港保衞戰於12月8日爆發，學校書院大樓被港英政府徵用為臨時軍事醫院，收容大約160名傷兵和7名護士。（聖士提反書院官網圖片）

因為發生過大屠殺事件，戰後書院流傳不少靈異故事。傳聞校內不時傳出驚呼與叫喊聲，半夜操場也有「鬼操兵」的傳言，校內的運動場被指是當年日軍執行槍刑的地方，有舊生指曾有同學在草地驚見長髮白衣女鬼，經過時需要唱聖詩壯膽。此外，校內宿舍亦流傳不少鬧鬼事件，宿生半夜要結伴同行才敢上廁所，更有人表示在晚上看到沒有衣架的衣服在宿舍走廊及宿舍外飄來飄去，相當嚇人！

校內宿舍流傳不少鬧鬼事件。（聖士提反書院官網圖片）

書院大樓在2003年被列為法定古蹟。（聖士提反書院官網圖片）