【醫生耀漢】池晟必殺技帶挈收視破12%　曾為老婆李寶英放棄事業

由池晟、李世榮主演的《醫生耀漢》是韓國首部以安樂死為題材的劇集，收視成績高企，收視率一度衝破12%。男主角池晟早前對女主角李世榮施展了摸頭必殺技，深得女性觀眾的歡心，而現實中的他亦有「寵妻魔人」和「孩子傻瓜」的稱號，除了每日為太太李寶英腳底按摩外，更為女兒戒酒，因此被廣大韓國女性選做「最想擁有的已婚男」之一。

麻醉痛症醫學系天才教授車耀漢（池晟飾），人稱「十秒醫生」。（《醫生耀漢》截圖）

池晟對李世榮施展摸頭必殺技。（《醫生耀漢》截圖）

追求李寶英曾遭拒絕 拍拖6年後結婚

池晟和老婆李寶英自結婚以來，一直是模範夫妻，二人在2004年合作電視劇而認識，於2007年正式交往，拍拖6年後於2013年正式結為夫婦。婚後的李寶英為丈夫誕下一子一女，湊成一個「好」字，一家四口非常幸福。池晟曾自爆，當初追求李寳英時，因為她不想和圈內人交往而多次拒絕了自己，池晟當時竟願意為了愛人放棄演藝事業，用真誠打動了李寳英。

李寶英在懷孕期間因腿部經常抽筋，池晟更為了「公主大人」每兩小時起身一次，替老婆按摩雙腿。當池晟憑《愛上哪個我》（原名為《變身情人》）入圍了《第51屆韓國百想藝術大賞》「最佳男主角」時在紅地毯受訪時，李寶英正懷孕４個月，他當時發表了令人感動的言論：「只來嘗嘗走紅地毯的感覺，現在只想快點結束，回家陪老婆。」這種種絕世好老公的舉動融化萬千女粉絲的心。

池晟和李寶英是不少人心中的模範夫妻。(池晟IG：@justin_jisung)

池晟和李寶英於2013年步入禮堂。(池晟IG：@justin_jisung)

池晟除了是愛妻號之外，亦是出了名的「孩子傻瓜」。當年為了迎接女兒的來臨，池晟更大手筆為豪宅大翻新，更以環保、無毒和節能為首要條件的一切材料裝修。另外，他也細心地將家中每個角位包上軟墊，只怕女兒走動時碰撞受傷。池晟曾在訪問中透露，不希望讓女兒看到爸爸喝酒的樣子，所以早在女兒出生後就戒酒了，因此每次電視劇殺青後，都無法與工作人員以酒慶祝。

池晟非常愛錫女兒。(池晟IG：@justin_jisung)

《醫生耀漢》在「黃Viu煲劇平台」人氣劇排名只僅次於排名第一的《德魯納酒店》，有興趣的香港觀眾可以逄星期五、六深夜，透過「黃Viu煲劇平台」收看。