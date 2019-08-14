【18歲的瞬間】 成年金香起與邕聖祐談情　回顧天才童星的演藝路

韓國有不少實力派演員都是童星出身，細細個已開始做戲拍劇，所以即使年紀輕輕，演技實力亦已經相當成熟紮實。最近在韓國熱播的劇集《18歲的瞬間》中擔任女主角的金香起，就是童星界的表表者！

金香起是童星界的表表者。(網上圖片)

金香起主演的《18歲的瞬間》正在韓國熱播中。（《18歲的瞬間》劇照）

現年19歲的金香起於去年憑電影《與神同行：最終審判》奪得《第39屆青龍電影獎》的「最佳女配角」殊榮，年紀輕輕實力已被受肯定。其實她早於27個月大時已正式展開演藝生涯，拍廣告做小Model；4歲時曾出演由「國民MC」劉在錫主持的綜藝節目《真實遊戲》，當時更已懂得展露喜怒哀樂的表情，表演細胞強勁；6歲便憑着催淚電影《快樂尋回犬》正式走上演員之路，可說是在韓國觀眾眼裏長大，因此金香起有「國民妹妹」的稱號。

4歲時曾出演由「國民MC」劉在錫主持的綜藝節目《真實遊戲》。（SBS影片截圖）

4歲的金香起已經懂得展露喜怒哀樂的表情。（SBS影片截圖）

金香起在韓國觀眾眼裏長大。（SBS影片截圖）

要講到金香起的代表作，不得不提於2013年上映，講述韓國欺凌問題的電影《優雅的謊言》。她在片中飾演被欺凌的少女，在學校每天被朋友霸凌，回到家中卻扮演着愛笑的女兒，無奈最終敵不過壓力選擇自殺結束生命。金香起完美演繹承受沉重悲痛的少女，成功奪得《第50屆百想藝術大賞》「女子新人演技獎」。

金香起27個月大時已經擔任廣告Model。（網上圖片）

金香起在6歲主演催淚電影《快樂尋回犬》。（電影《快樂尋回犬》劇照）

她在電影《優雅的謊言》完美演繹承受着沉重悲痛的少女。（網上圖片）

近年，金香起更與多位型男OPPA合作，於2017年與河正宇、車太鉉、朱智勛及李政宰合作拍攝電影《與神同行》，「李德春」一角在全球爆紅，備受一眾哥哥疼錫。他們更擔任金香起背後的「智囊團」，為她的事業和學業「操心」之餘，甚至幫她選填大學志願！今次在《18歲的瞬間》中，金香起亦再次被OPPA包圍，與邕聖祐和申承浩攜手譜出青春校園故事。

2017年與河正宇、車太鉉、朱智勛及李政宰合作拍攝電影《與神同行》在全球爆紅。（電影《與神同行》）

去年金香起在《第39屆青龍電影獎》憑電影《與神同行：最終審判》榮獲「最佳女配角」獎項。（網上圖片）

如果想欣賞金香起的出色演技，大家可逢星期一、二晚深夜，緊貼「黃Viu煲劇平台」免費收看《18歲的瞬間》。

準宇（邕聖祐飾）終於向秀彬（金香起飾）表達心意，二人感情線開始萌芽。（《18歲的瞬間》影片截圖）

金香起雖然年紀輕輕，但演技實力已經相當成熟紮實。（《18歲的瞬間》影片截圖）

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