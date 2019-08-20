【任噏亂評】《她她她的少女時代》值得追看　最怕劇情陷TVB套路

《她她她的少女時代》昨晚播出第一集後，網上評價不過不失，大家的焦點暫時不在於劇情，而是一班演員。除了兩位飾演田蕊妮和劇中田蕊妮家姐的後生女演員之外，林凱恩也在劇中被盛讚的一位。如果講返劇情，看完第一集後，相信觀眾都覺得節奏相當明快，短短四十五分鐘已經將幾位重心人物的關係帶出，而有中女危機的田蕊妮（方迎風），亦已經面對第一個危機—老公曹永廉（張智強）坦承心裡出軌。

《她她她的少女時代》劇情明快，可以繼續追看。（片段截圖）

《她她她的少女時代》標榜著一套「故事以中年危機為題，講述一名中女重拾夢想的故事」，在第一集已經充分解釋事件的開頭，田蕊妮當年跟家姐一起追星，不過家姐卻未婚先懷孕，在誕下林凱恩後更撇下一切離開人生，而田蕊妮的爸爸李國麟卻不顧她們，田蕊妮要擔起照顧林凱恩的責任。一連串的回憶片段交代清楚田蕊妮的角色背景，也順帶提起在中學時期為現在的老公曹永廉出頭，兩人一直是模範家庭，至少在田蕊妮的心目中是這樣認為，誰不知曹永廉的一次坦白，一切的美夢成空，返回現實的她卻又想逃避現實。

用追星係代表青春，好貼切。（片段截圖）

田蕊妮的感情去向相信大家也會猜想到一二，離開曹永廉是唯一的出路，而李思捷（陳大文）自然就是她的下一個歸宿，一個失婚的女人，碰上一個暫時未知何解，卻由一個明星偶像（即劇中一開頭出現的歌手）變成粗獷大叔，兩人如何互相勉勵，重拾夢想看來就是劇集未來的發展。如果猜測沒有錯，劇情的確十分TVB套路，若果中途沒有任何驚喜，相信會「悶到爆」。

田蕊妮與李思捷會擦出咩火花呢？（劇照）

一開始講過，第一集反而演員更搶眼，首先兩位青年版的演員鄭可琳（方迎風之姊）和區明妙（方迎風）帶來一場青春突擊，成功引起觀眾的好奇。繼而林凱恩擺脫《愛·回家之開心速遞》Bonnie的身形，變成一個爽朗跳脫的中學生，雖然年紀像有點不配合，不過卻令人耳目一新。其實林凱恩絕對是一名值得更受關注的演員，如果說《愛·回家之開心速遞》是因為CP組合時勢而起，前年《降魔的》飾演張佩玲（黃子恆女友）絕對是實力之作，加上今次《她她她的少女時代》又一次突破自己，無疑是TVB的一塊瑰寶等待發光發熱。

林凱恩真正拍嘅劇唔多，今次《她她她的少女時代》算比較多戲份。（IG@林凱恩）

林凱恩係2015年港姐友誼小姐得主。（IG@林凱恩）