【包青天再起風雲】宋仁宗張穎康被讚夠親切　王凱服裝取勝似本尊

無論多少年過去只要在有關《包青天》的劇集中，除了少不得重要人物公孫策﹑展昭﹑王朝﹑馬漢﹑張龍﹑趙虎之外，另一人物就是宋仁宗喇！包青天於宋仁宗時期為官，將開封府治理得井井有條，又將展昭舉薦給宋仁宗使其穫得「御貓」（《三俠五儀》提及）稱號等，二者之間有著息息相關的關係。

據歷史上對宋仁宗的批價，他因為天性仁厚的關係，令他在治理國家上都是待人寬厚﹑勤政又愛才，親民的作風使他聲名遠播，是一位難得的好皇帝。在劇集《包青天再起風雲》中，張穎康飾演的宋仁宗一角，雖然人物設定故事不是跟從歷史，但大致上他的個性設定都是一位比較和諧親民的皇帝。除了他之外其實還有三位男藝人飾演該角色都非常出神入化，就是關智斌（《秦香蓮》）﹑王凱（《孤城閉》）同王俊凱（《長城 》），他們均飾演宋仁宗青壯年時期的模樣，其中王俊凱更似足宋仁宗少年時期一張畫像添，搞到不少網友都驚呼連連。

包拯同宋仁宗有著息息相關的關係。（劇照）

眾所周知，關智斌的長相屬於清秀型，身上總是散發出溫柔特質，有一種貴族的氣息，給人感覺就是和善之人。在劇集《秦香蓮》中他就是飾演宋仁宗年輕時期，將仁宗年少登基青澀稚氣的一面發揮得淋漓盡致。在該劇中他這位仁宗設定是不跟隨歷史，劇中他試過拋下貴族身份扮女人非常好笑，是一位充滿稚氣的宋仁宗，網友都大讚他的外表非常合適出演仁宗，一張娃娃臉看起來特別單純。

關智斌因為有一種貴族的氣息，非常適合出演上等人。（微博圖片）

而唇紅齒白的王凱一向給人高貴氣質，言行舉止非常斯文的他就在電視劇《孤城閉》中飾演宋仁宗。雖然該劇還未播出只是悉放了一些劇照，但網友就單憑劇照已經覺得他好有宋仁宗的風範。穿起宋代皇帝服的他不發一語就已經給人一表人才感覺，特別有文人氣息儒雅清俊非常出眾。另外，為了更還原真實上的仁宗模樣，製作組在戲服上亦下了不少功夫，其中王凱身穿一襲紅白裝束同歷史上的宋仁宗一張畫像甚相似，搞到不少網友都大讚劇組用心，已經急不及待想睇《孤城閉》。網友紛紛留言大讚：「100還原度」﹑「好儒雅好好看」﹑「氣質上美得驚心動魄」﹑「儒雅仁慈」…認為他的貴氣氣質非常合適出演宋仁宗既是帝王又是文人的氣息。

王凱同宋仁宗是否好似?（微博圖片）

然而張頴康雖然在外表上，並不屬於溫柔氣質型的男藝人，但他古裝扮相卻特別令人覺得有貴族氣息。在《包青天再起風雲》上他將宋仁宗親民氣息演得出色，這一方面不少網友都讚許。《香港01》就此事找來張穎康訪問，連他自己都覺得驚訝：「好好笑，多謝網友先。其實定欣都話我邊忽似皇帝。」再問到覺得自己身上有何特質吸引到監製青睞，他就表示可能同譚俊彥有關：「同譚俊彥拍《天命》的時候我的角色同他對衡，可能監製覺得我可能對衡到他，在他之上所以找我拍呢套劇掛。」他又同意可能同自己臉上冇鬍鬚有關，事關冇鬍鬚的他看起來年齡特別細小而且豐腴一些，所以看起上來特別有親切感吧！

事實上，他近年經常被安排出演貴族角色，就好似《洪武三十二》的朱楩﹑《東坡家事》的趙頊宋神宗﹑《天命》的愛新覺羅永璘等，接二連三出演該類型角色，不禁令人覺得他是出演「貴族專業戶」了。

張穎康近年經常出演皇帝角色。（劇照）

雖然王凱﹑關智斌氣質上出眾非常適合出演宋仁宗，但仍不及TFboys隊長王俊凱適合。事關在2016年的時候，只有17歲的王俊凱就出演了張藝謀執導的電影《長城》，他就飾演少年時期的宋仁宗。在電影中他稚氣十足一心為國為民，雖然戲份不多卻令許多粉絲留下深刻印象。

正正因為如此就有網友將他的圖像進行P圖，沒想到一P同宋仁宗少年時期的畫像十分相似。一身紅色裝束頭戴冠帽的他簡直神還原真人似的，眉目俊朗貴氣非凡的外表同仁宗撞臉，連身材都似到足，搞到網友都驚訝連連，封他為「最帥宋仁宗」。

王俊凱同少年時的宋仁宗好似喎。（微博圖片）