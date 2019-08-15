【包青天再起風雲】活死人果真存在？　貴州出現成千上萬活人墓

無綫熱播的《包青天再起風雲》愈播愈緊湊，最近幾集都在追查活死人的源頭，事關流著藍色血液的活死人殺害多名村民，並且擁有打不死、刀槍不入之身的他總是亂吠、人人懼之。當然，活死人、殭屍都只是虛構出來，根據美國科學家研究證明世界上根本就沒有可能存在「殭屍」。

不過，世界上確有存在過活死人，一些人將活人活埋使之自然地死去，而這些地方便是「活死人墓」，而這個地方就出現在今貴州省鎮寧縣蒙正村苗寨當中。據紀錄片《經典傳奇》指出，這個正是苗寨族人的習俗。

活死人根本只是虛構。（網上截圖）

據指在蒙正村中有成千上萬的「活死人墓」，這一墓穴中由石塊搭建而成，一米多高兩三米深。在墓室的最入面中會設一個高台是用來擺放食物，而在另一邊則設一個出氣孔，規定男設左邊女的設右邊，待食物用盡之時，他們便會安靜地等待死去。這個說法亦得到貴州大學歷史系教授田玉隆的認證：「人老了做不到事情，能幹什麼呢？就請了一些親人來辦一點酒菜，招待親友，就修了那麼一座墓，就把這個人埋進去。」

田玉隆證實在世界上確有「活死人」一說。（網上截圖）

而苗寨之所以出現這個習俗，全因為受到他們自身的祖先影響。就在漢朝的時候於西南一帶出現許多細小的國家，其中一個叫「夜郎國」，當時的國王自以為是以為國家強盛就有了攻佔他國之心，於是攻打漢朝可惜大敗，最終夜郎國的國民被流放在今日貴州鎮寧一帶。

沒想到過了幾百年之後，在三國時期鎮寧一帶的夜郎國人又慢慢強大起來，他們的首領孟獲又步了祖先的後塵，聯同其他周邊少數民族起兵攻打當時的蜀國，可惜被諸葛亮妙計攻破令他大敗（《三國演義》中七擒孟獲正講述此事），自此之後他承諾永不反叛。不過待他死後他的族人又開始造反，當然又是節節敗退，當時的蜀國皇帝劉禪就大怒絕不再容忍他們，於是下旨無論苗族男女老少，全部都流放在千里之外的陝西去。可是這段路程十分遙遠，連壯年人都可能吃不消，又何況老人家同小孩呢？完全是一條不歸路。

流放這一段路根本等同送死。（網上截圖）

正當他們一族人覺得蜀國皇帝是想借流放令他們活生生死去的時候，他們就想出了一個辦法，與其讓老人小孩屍骨難存，還不如提前死在家鄉。這個說法亦得到當地人認證：「對年老體弱的和小孩，不築活人墳怕在半路死了，年輕力壯的就不放心。所以經過一些老的商量之後，就決定築活人墳。」除此之外，他們借着活人墓想給部落留有後代，小孩們在墓裡靠着食物同通氣孔，熬到蜀兵撤走為止，在這個時候他們就從活人墓爬出，苗族人就度過了滅族一劫，得以繁殖後代。

活人墓的設計有兩個用途。（網上截圖）

因為這一段歷史苗族人就保留了這個習俗，在過去幾代他們仍保留此做法，只不過是等老人家確定冇得救的時候先送入活人墓中，不過自解放之後該習俗就取消了。而正因為過去祖先過得不易，他們對活人墓有敬仰之心，每逢在二月十二日這一日就會往山上的活人墓祭拜，這就是他們祭拜祖先之日。同時他們幾乎家家戶戶都會有一座孟獲像，每日祭拜以求平安。

族人亦認證活人墓存在的事實。（網上截圖）

睇更多活人墓：