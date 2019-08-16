【包青天再起風雲】宋代做官年年加薪　包青天人工拍得住香港高官

無綫熱播古裝劇《包青天再起風雲》，雖然劇情主要是圍繞查案，不過其中都展示了當時北宋的不同面貌（當代人的衣食住行），甚至於一些對白用詞特別有意思，就好似頭幾集曾出現過的「交子」案，令觀眾明白了解到原來所謂的「交子」即是鈔票，使大家上了一堂歷史課。

正正因為「交子」是中國歷史上最早出現的鈔票，又使觀眾非常好奇到底包大人為官可以領到多少「交子」呢？事實上，劇中提及的「交子」並非是流通至全國統用的鈔票，而是大多為商人之間流行通用的交易憑證而已。當時為免商人之間用大量銅錢做賣買帶來不便，而設置「交子」鋪進行交易，要憑證（交子）就可以換錢。在當代全國通用的「錢」其實是可分為貫﹑文﹑兩的。

北宋出現的「交子」原來就是鈔票之意。（網上圖片）

包青天在北宋時代為官可以話非常幸福，皆因當時朝廷是主張「高薪養廉」制度，意謂為官者一律都是奉行高薪制度（不同級別有不同薪酬），官員收入高了就自然會自覺地擔起廉潔責任。據歷史學家陳華勝在其著作《一起去看宋朝的活色生香》中講述，在宋太祖至宋徽宗時期，朝廷多次為為官者加薪，而剛好包青天在其中（宋仁宗時期）為官，所以宋朝的為官者薪資是歷代朝代之最。

包青天在仁宗年代為官，薪資非常可觀。（劇照）

宋仁宗時期朝廷多次為為官者加薪。（網上圖片）

事實上，宋朝的官俸制度都十分混亂， 除了有正俸（基本薪資）之外還有額外的龐大的津貼。就好似有服裝﹑祿粟（糧食）﹑茶酒廚料、薪炭、鹽、隨從衣糧、馬匹芻粟、添支（增給）、職錢、公使錢及恩賞等不同補貼，而且地方官還配給大量職田添。據《一起去看宋朝的活色生香》一書中提及，一級官員宰相月薪是300貫，等同於月薪30萬人民幣（約33萬港幣），即年薪是360萬（約400萬港幣），而包青天最高級別為二品樞密副使，據《中國俸祿制度史》一書提到北宋俸祿制中官從二品每月可拿200貫，按照《一》書的1貫等同1000人民幣（約1100港幣）理論計算，200貫等同於月薪20萬（約22萬港幣）即年薪240萬（約260萬港幣），還不計算各項補貼與配給田地（田地可自由租借無需繳糧），包青天的月薪資肯定超過20萬，年薪亦超過240萬。

包青天庶為二品樞密副使，每月有200貫等同於月薪20萬（約22萬港幣）（網上圖片）

包青天位職副位套用在香港的公務員職位中，好有可能就是副局長級別。而今時今日香港的副局長月薪最高約為25,1350港幣，年薪約為3016,200港幣，當然身為公務員還有其他津貼，就好似房屋福利﹑醫療福利等。不過包青天的福利似乎更多，還有政府配給田地出租，計上計年收入一定超過240萬。而三司局長（政務司﹑財政司﹑律政司）的年薪均超過400萬港幣，最高則是政務司約4458,600港幣，其次是財政司約4308,000港幣，最後則是律政司約4162,200港幣，他們的職位等同於是北宋一級官員薪酬。而最高級別的行政長官年薪就是約4998,000港幣，據指是全球國家或地區領導人中排行第二高位，第一位則是新加坡總理李顯龍年薪約1255萬港元。

北宋皇帝原來都有薪資。（劇照）

而有趣的是北宋皇帝亦有月薪這回事，稱為「好用」。皇帝的年薪足足比起包青天多1200萬人民幣（約1300萬港幣），而且不用繳稅。這個「好用」制度從太祖趙匡胤開始就實行，到仁宗趙禎就廢除了。原來趙匡胤實行這個制度全因想儲蓄更多金錢進行領土賣賣買目的，可是在整個北宋根本就沒有皇帝實行用錢換領土的行動。只不過是趙匡胤想得太簡單了。