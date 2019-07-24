《怪奇物語3》向13套經典致敬！《星球大戰》故事原型都有份？

孩子是未來的主人翁，但其實他們也是讓我們回憶過去的關鍵，這點可以在 Netflix 影集《怪奇物語》（Stranger Things）得到驗證。我們不僅為這群80年代的孩子着迷，而且透過他們的眼睛，我們看到了那些30多年前流行文化中的美好事物。也許這些讓你懷念、也許這些讓你感到新奇，在《怪奇物語》第三季上線之後，我們將為你介紹這一季當中介紹過的、引經據典過的、以及概念相似的13部影視作品，讓你能在等待遙遙無期的《怪奇物語》第四季之前，可以好好溫習或補習一下。

《怪奇物語3》向多套經典電影致敬。（《怪奇物語3》劇照）

+ 9 + 8 + 7

一、《The Apartment》（1960）

有哪個青少年會在面試錄影帶裏說自己喜歡《The Apartment》？看來Robin（Maya Hawke飾）就是這個奇葩。儘管《The Apartment》的確是一部好電影，但它的題材也太成人導向了：Jack Lemmon飾演倒楣上班族，他把自己的房間借給老闆當偷情砲房，有時他甚至連家都歸不得，只好在外頭遊蕩。但他不只連自尊都沒了，連他心儀的電梯小姐竟然也是老闆偷情的對象。

有一天，他赫然發現電梯小姐傷心過度服藥試圖自殺……就在他家床上，衰到最高點的男主角現在不只是時鐘酒店老闆，還要當起保母來了……這部詼諧又諷刺的喜劇榮獲五座奧斯卡大獎，60年後的現在看來一樣有趣。

這是Robin畢生最喜愛的三部電影之一，下面還有兩部，你會發現這位美少女的品味都非常……成熟。

《The Apartment》的確是一部好電影，但它的題材也太成人導向。（《The Apartment》劇照）

二、《回到未來》（Back to the Future, 1985）

我們至今仍喜歡《回到未來》，那麼你可以想像80年代的孩子們，所體驗到的娛樂衝擊會有多大。它出現在這一季的許多地方，Robin與Steve也不停地在討論它，Steve還在錄影帶店的面試帶裏，表示《回到未來》是他這輩子最愛的電影。

《回到未來》是80年代科幻片經典。（《回到未來》劇照）

+ 4 + 3 + 2

三、《The Blob》（1988）

其實按照《怪奇物語》第三季發生在1985年的時序，《The Blob》這部電影還沒上映，但原本《The Blob》也是改編自1958年的同名電影。《怪奇物語》第三季裏有許多老鼠與人類爆炸或融化成果醬的鏡頭，這些都是《The Blob》招牌的嚇人效果。

《The Blob》原本是改編自1958年的同名電影。（《The Blob》劇照）

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