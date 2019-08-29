【多圖】解開日本幽靈無腳之謎　來自200年前美女圖「返魂香」

幽靈、鬼魂的故事傳說，總是讓人不寒而慄，而大多數人判斷撞鬼的方法，也是傾向呈半透明狀態，在空中飄浮，最重要是沒有雙腳。但原來這個傳說，只是200年前才開始，而日本節目《被小智子批評》，追溯日本歷史上的鬼魅創作，竟然來自國寶級的畫家圓山應舉，下文為大家揭開幽靈無腳之謎。

日本節目《被小智子批評》，每集都會講到一些冷知識。（Youtube影片截圖）

日本節目《被小智子批評》，內容圍繞卡通人物小智子，向嘉賓詢問一些冷知識，再尋根問底，而新一集題目是「為何幽靈沒有腳？」，原來18世紀江戶時期的日本，有一位名畫家圓山應舉，他畫了一幅名為「返魂香之圖」，畫中的美女帶有半透明感，一臉淡然的神情，而下半部分卻是沒有雙腳，只是一片迷濛。

+ 5 + 4 + 3

畫中的美女是圓山應舉深愛的一位情婦，過世後令圓山傷心不已，有一晚圓山夢見愛人來找自己，他醒後即畫了這幅鬼畫，被認為是無腳幽靈的始祖，自此其他畫家繪畫幽靈，也是模仿他的手法，而「返魂香之圖」的美女，更成為了經典鬼片《貞子》的參考原型。除了美女幽靈外，還有不少畫作的鬼魅，是面目猙獰，令人由心寒出來，而無腳幽靈更成為了日本動畫經常出場的角色。

其他讓人不寒而慄幽靈畫：