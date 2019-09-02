【多圖】世界小姐日本代表誕生　混血美女世良瑪麗卡被嫌太矮

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史上最年輕的世界小姐競選日本代表近日誕生，由年僅16歲的混血少女世良瑪麗卡脫穎而出，她除了年紀外，身形也是最嬌小，只有159cm身高，但代表日本挑戰各國佳麗，網民卻質疑會被比下去，下文為大家帶來她能夠逆轉勝，贏得選拔權的原因。

世良瑪麗卡年僅16歲，成為最年輕的世界小姐日本代表。（世良瑪麗卡IG圖片）

世良瑪麗卡大派福利照片：

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世良瑪麗卡外貌有點似4000年一遇美女橋本環奈，也是五官標緻，輪廓突出，超大眼睛更是她的優勢，十足洋娃娃的模樣，世良瑪麗卡父親是加拿大人，母親是日本人，而她外貌更接近東方人，現時就讀高中二年級，更成為一位著名模特兒，而她的Instagram亦有大量靚相，向粉絲派發福利。

世良瑪麗卡高清靚相：

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世良瑪麗卡身高159cm，卻被網民質疑太矮，迎戰各國佳麗較為輸蝕。（世良瑪麗卡IG圖片）

近日在東京舉辦的世界小姐代表選拔賽，世良瑪麗卡在30位候選佳麗中突圍而出，成為史上年齡最小的世界小姐競選的日本代表，雖然有網民質疑身高只得159cm，迎戰各國佳麗會比較輸蝕，但她在體態、體育方面也有高分數，而在英文方面尤其出色，出國時也能說出標準英語，百分百成為她的優勢，今年11月20日在英國倫敦舉辦的世界小姐，期待見到世良瑪麗卡的精彩表現。

世良瑪麗卡高清美圖：

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