【多圖】日本蛇精男Matt剪髮照　網民誤會係假人頭

近日一張髮型師用「假人頭」剪頭髮的相片，在網上引起熱議，皆因「假人頭」的真身，其實是日本星二代Matt(桑田將司)，父母均是純正日本人卻有著混血兒樣貌，甚至似Barbie公仔的男友Ken，Matt聲稱自己從未整容，只是化妝及少許P圖，信不信由你。

Matt是富二代，在15歲前也未搭過地鐵。（Matt IG圖片）

不少髮型師都會用人頭公仔，作為練習剪髮技巧之用，最讓人想不到是日本男星Matt的一張剪髮照片，竟然也有這個美麗的誤會。近日Matt在Instagram上載自己的剪髮照，竟然被網民誤會是假人，其實他還Po了另一張側面的相片，看到他一頭清爽短髮，亦證明到確是Matt在剪頭髮，但Matt仿如混血兒的外貌，再次成為網民熱烈討論的話題。

Matt剪頭髮都成為網上話題：

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Matt的父親是前職業棒球球星桑田真澄，但Matt卻未有繼承父業。（Matt IG圖片）

Matt日常高清美顏：

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Matt父親是前職業棒球隊球星桑田真澄，百分百贏在起跑線，在高中時代每天都會用1300多港元，乘坐的士往返學校，在少年時代完全不懂搭乘地鐵，直至在學校老師鼓勵下，15歲才第一次踏足地鐵站。Matt醉心音樂，未有繼承父業，反而主力在演藝界發展，更擅長彈鋼琴及吹色士風，Matt父母雖然是純正日本人，但他的外貌卻愈來愈似混血兒，甚至變成Barbie公仔的男友Ken，他堅稱自己只是化妝及少許P圖，才出現外國人的輪廓面貌，並沒有整容，他也不時拍攝日本綜藝節目，甚至外貌被用來談論他也沒有所謂，成為日本蛇精男的代表。

Matt未P圖拍攝節目的樣子：

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