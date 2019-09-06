【綜藝玩很大】柯有倫用酒店熱水壺被罵無品　他究竟煲什麼東西？

吳宗憲主持的台灣節目《綜藝玩很大》，一直以遊戲瘋狂見稱，但早前播出柯有倫的一集，卻被網民大力狠評「好離譜」，其中一幕是柯有倫用酒店的熱水壺，煮熟一碟豬肉，節目播出後，網民指柯有倫行為「好嘔心」，而且也十分不衛生，也可能留下細菌及豬肉內的幼蟲，危害下一手住客健康。

柯有倫在《綜藝玩很大》，要完成各種關卡。（Youtube影片截圖）

節目中主隊及客隊要完成各種任務，只是順利過關，最終贏面會更加大，而近日播出柯有倫、蕾菈、林莎、小鬼(黃鴻升)等人的一集，其中一個關卡，是要兩隊隊長進入女生的房間，再要完成任務，包括用腳指跟對方十指緊扣，要女生餵隊長早餐等，而節目安排了一碟生豬肉給兩組，小鬼只是用電髮夾熱熟豬肉，反觀柯有倫進入蕾菈、林莎的房間後，卻用電熱水壺煮熟豬肉，雖然最後完成任務，卻被網民大罵「好嘔心」、「好無品」，而且有機會影響其他住客的健康。

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柯有倫竟然用酒店房間熱水壺烚豬肉。（Youtube影片截圖）

酒店房間的電熱水壺，主要是給住客用來煲水泡茶及沖咖啡，但有住客卻用在嘔心的用途上，包括用來烚襪子、烚有經血的內褲、盛載嘔吐物、棄置用過的安全套，最恐怖是有住客用來小便，甚無公德心。在節目中柯有倫用來煮豬肉，除了欠缺公德，自己也有機會吃下細菌，看來今次《綜藝玩很大》是玩大了。

林莎高清美圖：

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蕾菈高清美圖：