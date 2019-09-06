【輪到你了】金澤美穗演中國留學生　竟然愈神似愈多罵聲？

日本燒腦推理神劇《輪到你了》，故事發展愈來愈出人意表，多名住戶陸續被揭發均有殺人，至於最後誰人才是幕後主腦，留待劇迷慢慢追看。劇中除了殺人解謎情節，幾位大美女的演技也不容置疑，包括西野七瀨、奈緒及金澤美穗，尤其是演出中國留學生的金澤美穗，被讚演得入型入格，但近日她自爆演出神似秘訣，卻被指辱華，究竟為何有如此反差？下文為大家揭曉。

《輪到你了》有三位美女，包括西野七瀨、奈緒及金澤美穗。（奈緒IG圖片）

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劇中有不少好戲之人，但金澤美穗飾演的中國留學生林欣怡，卻特別被劇迷激讚，指她的動作神態似足內地人，甚至有劇迷誤以為她是華人演員，其實她百分百是純正日本人，卻能出現中國人在說日文的效果，而近日她在日本綜藝節目，被問到為何能夠如此神似？她的問案卻被內地網民狠批，原來她為了演活角色，不但到甚多中國人去的藥局，模仿他們的神態，而且她要學習普通話，她表示中國人說話聲音很大，而且不時會情緒高漲，更在節目中即時重演劇中對白，獲得在場的明星嘉賓大讚演技出色。

金澤美穗表示演中國人要聲音大，情緒高漲，卻得罪了內地網民。（Youtube影片截圖）

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現年24歲的金澤美穗，其實是童星出身，早於13歲時已演出電影《嫌疑犯X的獻身》，在片中飾演松雪泰子的女兒美里，年紀輕輕，已經演活了經歷親母殺父慘況的女孩，由於演技精湛，當時已被讚天才演員。但在《輪到你了》的中國留學生角色，卻觸動到內地網民神經，指內地人不是金澤美穗所形容的特徵，更帶有醜化華人的味道，說她的演出更似飾演韓國人，金澤美穗演得愈神似，卻惹來更多罵聲，受到無妄之災。

奈緒高清美圖：