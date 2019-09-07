【全職高手】大結局男女主角重要鏡頭被刪走　楊洋只是打機宅男？

由楊洋、江疏影主演的電競劇《全職高手》，近日完美收官，獲得劇迷一致好評，尤其是CG電腦特技，令觀眾也能感受到電競遊戲的刺激，劇中雖然有三大美女，包括江疏影、李沐宸、賴雨濛，卻反傳統地完全沒有愛情線，拖手、擁抱、接吻等親密畫面自然一一欠奉，而在大結局更將楊洋及賴雨濛互動的一幕徹底刪走了，電競世界只有隊友及對手，情人卻被拒諸門外。

《全職高手》雖然是偶像劇，卻反傳統完全沒有愛情線。（官方微博）

看過《全職高手》的觀眾，都知道葉修(楊洋飾)身邊不乏女性，包括陳果(江疏影飾)、唐柔(李沐宸飾)及蘇沐橙(賴雨濛飾)，但葉修的世界卻只有電競遊戲《榮耀》，一心一意重返職業聯賽，陳果由他的粉絲，變成他的戰隊老闆後，二人關係卻只是吵吵鬧鬧，增加笑料，沒有半點愛情糾纏。至於唐柔則是葉修的徒弟，手把手教授《榮耀》，大美人在身旁，葉修卻完全不動心，故事設定已經有別於傳統偶像劇。

戰隊成員全是年青男女，卻沒有談情說愛，似乎講唔通。（劇照）

下圖有被刪走結局鏡頭：

+ 6 + 5 + 4

要說最符合葉修女友條件，一定非蘇沐橙莫屬，二人青梅竹馬，一起打《榮耀》，之後成為職業聯盟的最佳拍檔，而電視劇中楊洋跟賴雨濛的外形合襯，是最理想的CP，劇迷亦期待二人有所發展，但他們卻一直曖曖昧昧，沒有半點情侶的親暱行徑，拖手、擁抱、接吻全是零，讓劇迷戥這一對心急。終於等到大結局，蘇沐橙被逼要跟葉修的「興欣」戰隊對上了，陷入兩難局面，雖然贏得比賽，卻是哭著離場。按照原先的設定，是葉修上前為蘇沐橙抹去眼淚，讓二人關係更進一步，但這一個舉動最終也被視為尺度大膽，徹底被刪掉了，改為拍一下頭作結，令劇迷大呼離譜，完全沒有愛情的電競世界，小心嚇親一班愛打機的宅男。