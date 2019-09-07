【多圖】世界第一鬼屋遊客要簽生死狀　深夜旅館嚇足13小時

到外地旅遊，找一間舒服的酒店，令整個旅程都會特別愉快，偏偏有人貼錢買難受，到西班牙入住一間無燈、無冷氣，甚至瞓都無得瞓的旅館。日本綜藝節目特別到西班牙入住這間恐怖旅館，仲要俾人嚇足13個鐘，每位住客都是驚住走，下文為大家揭開恐怖旅館的神秘面紗。

旅館房間竟然無燈，已經夠驚嚇。（Youtube影片截圖）

日本綜藝節目介紹世界各地的鬼屋樂園，雖然不是真的鬧鬼，但確實有令人毛骨悚然的感覺，不少人都會笑住入場，卻嚇到喊住離開，而鬼屋只是嚇人一時三刻，若然要嚇足13小時，分分鐘嚇到傻。節目遠赴西班牙的「ra kasa deru miedo」恐怖旅館，但日間去到卻是摸門釘，原來旅館Check In時間是晚上10時，之後住客會入住一間沒有燈及冷氣的房間，正當大家想休息時，恐怖事件接踵而來。

住客被嚇足13小時，凌晨4點仲玩緊！（Youtube影片截圖）

西班牙恐怖旅館逐格睇：

+ 7 + 6 + 5

原來該間恐怖旅館的特色，是不停有「惡魔」出來嚇人，而且現身的位置亦相當出人意表，包括有在窗外爬入房間，躲在櫃子、床底、洗手間，基本上整晚也不得安寧，用膳時間安排在凌晨時份，有一位面貌猙獰的大叔用刀切著麵包，當大家戰戰兢兢用膳，反而沒有任何驚嚇位，之後再次出現惡魔拎著斧頭、電鋸「追殺」住客，當然玩法跟鬼屋一樣，惡魔是不會跟住客有任何身體接觸。嚇足13個鐘，至翌日早上11時Check Out，咪以為就咁玩完，之後所有惡魔會一起現身，將住客趕出旅館，而這趟驚嚇之旅，只需港幣1200元，算是幾抵玩。

街訪最驚嚇鬼屋，受訪者不約而同指是富士急樂園。（Youtube影片截圖）

鬼屋背景是一間廢棄醫院。（Youtube影片截圖）

日本第一鬼屋驚嚇位：

+ 4 + 3 + 2

數到嚇破膽的鬼屋，又怎少得日本富士急鬼屋，節目來到山梨縣富士急樂園的「絕凶．戰慄迷宮」，背景設定是一間廢棄醫院，遊客入場前要簽生死狀，進入醫院內部會先嗅到陣陣福爾馬林味道，沿途放著多個人體器官標本，而入到「停屍間」氣溫急降20度，加上忽明忽暗的燈光，遊人分分鐘嚇破膽，當然不少得工作人員假扮的活死人，全長900米，不時會聽到尖叫聲，自問大膽的朋友，也可以去東京體驗一下。