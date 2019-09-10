【多圖】陳鈺琪絕美筷子腿純天然零P圖　網民發現一點小瑕疵

內地女星陳鈺琪，自從《倚天屠龍記》獲讚「最美趙敏」後，劇迷紛紛期待她的新劇《月上重火》，她的瀟灑男裝造型，總是讓人眼前一亮，其實她的時裝Look一樣靚到Dum一聲，尤其穿上熱褲短裙，她的白幼長「筷子腿」，更是甚為養眼，而且有別於其他經常P圖的女星，她Post上微博的照片，跟媒體相片，基本上一模一樣，夠膽零P圖出鏡，圈中只有她一人。

陳鈺琪出席紐約時裝週，更在網上Po出照片。（陳鈺琪微博圖片）

內地劇《倚天屠龍記》曾經在中港兩地掀起熱潮，而女主角陳鈺琪當時已被激讚是純天然美女，顏值爆燈，但原來她除了古裝具有仙氣外，時裝出鏡一樣成為女神，近日她出席紐約時裝週，更在微博上載了在當地亮相的照片，她穿上短裙大晒白滑美腿，展開了邁向國際的第一步。

陳鈺琪Po出修長美腿照片，更厲害是跟媒體照片一模一樣，證明她零P圖。（陳鈺琪微博圖片）

陳鈺琪白滑幼長腿大集合：

+ 9 + 8 + 7

陳鈺琪天生麗質，擁有白幼長美腿，她亦不時大晒天賦本錢，私底下熱褲、短裙上陣，而且她在微博Post出的相片完全無P圖，跟媒體拍到的照片一樣，純天然、零P圖可謂陳鈺琪的最大特點。不過網民在大讚陳鈺琪美腿之餘，亦指出了她小腿有點彎，不夠挺直，但這點小瑕疵無阻大家對她的熱愛，反而更多了一份缺憾美。