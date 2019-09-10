【輪到你了】大結局仲有兇手未捉到　留下一個重要謎團　

日本燒腦推理神劇《輪到你了》，由交換殺人遊戲開始，兇案不斷出現，住客輪流被殺，每一名住客都是神秘古怪，藏著不可告人秘密，去到大結局真兇終於現身，卻又再一次留下謎團，而Open Ending的手法，被指為第三季鋪路，雖然劇迷鬧爆結局，該劇仍獲19.4%高收視，下文為大家揭開兇手跟死者的特殊關係。

二階堂竟然出手襲擊男主角手塚。（Youtube影片截圖）

隨著劇情發展，兇手真身亦一步步揭開，而之前嫌睇不明白的觀眾，在大結局兇手將會吃了「誠實豆沙包」，一一交代清楚，亦因為交換殺人遊戲，大廈中多位住客，在半推半就下都成為了殺人犯，包括田宮殺了黑島男友，藤井殺死餐廳老闆，櫻木聯同兩名非法移民殺死袴田，大學生內山殺死銀行職員甲野，雖然全片死得人多，但真正推動殺人遊戲的兇手卻相當出人意表。

二階堂跟黑島已經孕育出感情。（Youtube影片截圖）

下文有劇透：

+ 9 + 8 + 7

早於劇集宣傳時，男主角田中圭已經透露「去找木乃伊的人，反而變成木乃伊」，而故事發展，陪著手塚追查謀殺太太真兇的二階堂忍及黑島沙和，最終竟然變成兇手，原來黑島是變態連續殺人犯，早於5年前已在家鄉殺死小女孩，而交換殺人遊戲開始後，她殺死了赤池夫婦、浮田、兒嶋及手塚太太，更利用愛慕她的內山及二階堂，但她被捕後，卻再有人死亡，留下了一條伏線，明顯為第三季鋪路。