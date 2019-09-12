【她她她的少女時代．劇透】田蕊妮患癌風險高　做手術先可保命？

由田蕊妮、李思捷及曹永廉等主演的劇集《她她她的少女時代》終於來到大結局，上回劇情講到迎風（田蕊妮飾）準備迎戰Icy（李君妍飾），接受爸爸勁聲（李國麟飾）作為拳擊教練，進行地獄式訓練。雖然最後決戰中迎風輸給了Icy，但仍贏得全場掌聲！而智強（曹永廉飾）發現迎風多年來隱瞞自己有家族性遺傳基因的事實，一直沒做婦科檢查，兩人大吵……

迎風（田蕊妮飾）上擂台迎戰！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到迎風接受婦科檢查後，結果顯示她擁家族性遺傳基因，患婦科癌症風險極高，醫生建議她馬上接受手術，以減低患癌風險。智強同大文（李思捷飾）各持己見，對迎風真情剖白，雖然她內心觸動，但仍冷靜地拒絕，表示只當兩人是好知己。

迎風接受婦科檢查，結果顯示她擁家族性遺傳基因，患婦科癌症風險極高。（TVB YouTube影片截圖）

三人出外郊遊，卻遇上笙哥（陳榮峻飾）暗中安排的突襲，大文險被打死，智強奮身相救。迎風回首半生，感激生命中的羈絆與磨練，明白就算要接受手術，不代表就是不完整的女人。面臨生死關頭的迎風，究竟會不會接受手術，保住性命呢？

迎風真係接受手術？（劇照）