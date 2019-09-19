關智斌感激古巨基為自己仆心仆命　大方向最強後盾示愛：我愛你！

關智斌（Kenny）的處男演唱會《Kenny is Born》於上星期圓滿結束，經歷過幾日休息後，他在Instagram除了逐一感謝每位演唱會幕後功臣、英皇上上下下的同事、好姊妹Twins之外，更特別感謝在演唱會中擔任嘉賓、甚至親自為他設計歌服的「大哥哥」古巨基。

Kenny形容古巨基是自己的「大哥哥」。（關智斌IG：@kennyjr）

Kenny形容古巨基平時就像大細路一樣，二人的相處不外乎吃喝玩樂，並沒有特別驚心動魄的過去，然而不擅長跳舞的古巨基不但天天與他一起去排舞、早早到達會場看自己綵排之外，更親自動手設計一套白色極性感半身戰衣送給自己：「他送了我一套他親自設計很華麗又性感的歌服，他連舞蹈員的衣服也親手繪圖設計，他甚至親自找了演唱會服裝設計大師Kenneth Chan為我打造這套衣服，他沒有收過一分一毫，他怕我完成演唱會後會餓壞，一早起來就看到他送的果籃，我⋯不知道我上輩子做了什麼好事，我可以得到你那麼無私的分享。」

Kenny身上的戰衣正是由古巨基親自設計。（劉智源攝）

為了可以穿得下古巨基特意設計的戰衣，Kenny落足心機練大隻、練腹肌，看到成果後Kenny亦鬆了一口氣：「好彩冇辜負到你呢一套衫，啊唔係，係半套衫。」

Kenny感謝古巨基為他打造這「半件衫」。（劉志源攝）

Kenny的戰衣非常性感！（劉志源攝）

Kenny更透露，自己於演唱會中能與古巨基同台合唱心情極激動，因為自己入行前已經視對方為偶像：「我也想跟你分享一直沒有說過給你知道的事，我讀書時候參加歌唱比賽就是唱《第二最愛》，今天我居然可以跟你同台唱《友共情》，難以形容我內心的激動，很感激，感激到我再也找不到什麼言語可以形容我的感激。」他亦引用《友共情》中的一句歌詞「心內那熱戀仍是純真未變」，更大方向對方「示愛」，大呼「我愛你」，來表達對古巨基的崇拜之情。

Kenny透露自己讀書時期參加歌唱比賽時演唱古巨基的《第二最愛》，現時能與他同台唱《友共情》，心情非常激動。（關智斌IG：@kennyjr）

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