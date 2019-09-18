內地人氣即食麵韓國爆紅 NCT辰樂獨門秘方炮製麻辣牛肉麵引熱潮

有「世界上食最多即食麵的民族」之稱的韓國人對即食麵甚有要求，除了不斷努力研發新的即食麵口味，更掀起不同的新式食法，例如添加牛奶的食法早前更引起人爭相仿效。而近日竟然有「過江龍」公然挑戰韓國即食麵的地位，經韓國節目介紹後在韓國一夜爆紅，甚至引起韓國網民瘋狂搶購，這就是香港人耳熟能詳的「康師傅」紅燒牛肉麵。

主持人李尚敏在綜藝節目《我家的熊孩子》中，介紹了「辰樂拉麵」。（SBS影片截圖）

主持人李尚敏在綜藝節目《我家的熊孩子》中，介紹了一個名叫「辰樂拉麵」的獨門拉麵配方後，「辰樂拉麵」一詞馬上登上韓網熱搜，而這個料理正正就是由男團NCT Dream的中國成員的辰樂所研發的。辰樂來自上海，隻身到韓國打拼的他為了一嚐家鄉的麻辣牛肉麵，只好自己親手煮。他曾經在節目介紹過自己研發的「辰樂拉麵」製作方法，材料包括水、番茄、雞蛋、老干媽辣椒醬，以及這個料理的精髓－「康師傅」的紅燒牛肉麵。

辰樂將「康師傅」紅燒牛肉麵帶進韓國。（Instagram：@nct_dream）

經《我家的熊孩子》介紹後，「辰樂拉麵」一詞馬上登上韓網熱搜。（網上圖片）

辰樂在影片中親自示範炮製過程，先將番茄放在500毫升的水中煮熟，再將番茄壓碎成蓉，然後再將一湯匙的老干媽辣椒醬、即食麵的調味包及麵餅一併放進水裏煮3分鐘，最後再按照自己喜好加上雞蛋，「辰樂拉麵」大功告成！辰樂表示，老干媽辣椒醬有很多種，必須要用「五個圈圈的」，而且假如買不到「康師傅」的紅燒牛肉麵，可以用其他韓式即食麵代替，然而他卻提醒，口味卻沒有「康師傅」的紅燒牛肉麵與老干媽辣椒醬的配搭完美。

辰樂（左）曾與隊友志晟（右）在節目介紹過「辰樂拉麵」的製作方法。（YouTube： 채널 NCT DAILY）

「辰樂拉麵」的材料包括水、番茄、雞蛋、老干媽辣椒醬，以及這個料理的精髓－「康師傅」的紅燒牛肉麵。（網上圖片）

「辰樂拉麵」經《我家的熊孩子》介紹後一夜爆紅，成為韓國街知巷聞的國民料理，更有粉絲發現有餐廳亦有售賣「辰樂拉麵」，認證「辰樂拉麵」正式在韓國引起熱潮！

有粉絲發現有餐廳亦有售賣「辰樂拉麵」。（Twitter：@nnnnnn_iknow）

「辰樂拉麵」盛惠8000won（約53港元）。（Twitter：@nnnnnn_iknow）

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