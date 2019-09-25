Jackson王嘉爾竟然唔識內地潮語　不滿吐槽：就這麼討厭打字嗎？

GOT7中的香港成員Jackson王嘉爾在中國發展得非常好，自個人工作室TEAM WANG成立後，在內地的演藝事業可說是更上一層樓。不過早前在節目《音浪合伙人》中自稱是「中國90後」的他，面對內地的網絡用語竟幾乎一竅不通，更逼使到王嘉爾要開聲吐槽一番。

明天（26日）將發行首張數碼專輯《MIRRORS》的王嘉爾，日前率先公開單曲《Bullet to the heart》的MV，反應相當熱烈。趕緊宣傳新碟的Jackson早前亦接受了傳媒《部嘮娛》的訪問，當中測試他對內地網絡用語認知度的部分最近意外登上微博熱搜榜。訪問中記者向王嘉爾提供了8個網絡及追星潮語，包括「nbcs」、「dbq」和「plgg」等，可是他卻只猜中其中一個。

王嘉爾面對內地的網絡用語竟幾乎一竅不通？（影片截圖）

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王嘉爾邊等記者開估時，他亦忍不住當場在鏡頭前吐槽：「就這麼討厭打字嗎？以後所有的文字，你寫的論文都是用這個縮寫，你問那個教授看不看得懂。」心急和委屈的模樣令粉絲哭笑不得。有粉絲笑言Jackson自稱是「中國90後」卻不懂時下年輕人的潮語，同時亦有粉絲表示同意偶像的吐糟，指自己也跟不上現今大量湧現的網絡用語。

Jackson的首張數碼專輯將於明天發行。（IG/@jacksonwang852g7）

除了訪問中出現過的內地網絡用語外，小編嚴選了幾個測試一下讀者！

1. nbcs

2. nssd

3. dbq

4. drl

5. xyxf

6. xjm

7. plgg

8. SMMY

9. xswl

10. bhys

11. xxj

12. BT

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