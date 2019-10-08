向佐成為內地真人騷寵兒　向太力撐囝囝新抱反變倒米？

向華強之子向佐，在內地發展多時，雖然仍未算是天皇巨星，但已經為內地觀眾熟悉，尤其是他偕同太太郭碧婷，先後拍攝《我家小兩口》及《女兒們的戀愛2》等真人騷，甜蜜放閃，形象入屋。一向敢言的向太陳嵐，卻突然在微博留言「綜藝節目裡有些東西是編出來的啦，不能夠盡信」，向太言語間指出綜藝造假，變成倒囝囝米，究竟向太何出此言？原來是一個美麗誤會。

向佐和郭碧婷婚前婚後也十分恩愛，更孖住拍攝內地真人騷。（向佐微博圖片）

向佐近年成為內地真人騷常客，而且偕同太太郭碧婷一起上節目，《我家小兩口》直擊二人為結婚做準備，一幕幕甜蜜片段，令雄糾糾的向佐，瞬間變成暖男，而向太為支持囝囝，也有上《我》發表意見，而且對話精警霸氣，往往比起向佐及郭碧婷更加搶鏡。之後到另一個真人騷《女兒們的戀愛2》，播出向佐及郭碧婷新婚蜜月片段，想不到因為小小事故，令郭碧婷哭成淚人，情緒有點失控，看得觀眾十分心痛。

郭碧婷在真人騷《女兒們的戀愛2》哭成淚人，其實只是節目效果。（Youtube影片截圖）

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向太力撐囝囝新抱，更指綜藝節目不能盡信。（陳嵐微博圖片）

節目播出後，不少網民為向佐婚姻擔心，而向太為了力撐囝囝及新抱，即在微博留言「我家的親蜜小兩口，甜蜜的不要不要，我們一起在台北吃飯，別亂傳什麼的好嗎？綜藝節目裡有些東西是編出來的啦，不能夠盡信！一定要開心快樂幸福！快點有BB這是真的願望！」其實真人騷或多或少都有劇本，拍攝時再讓嘉賓自由發揮，但向太的言論，卻爆出真人騷造假的真相，變相倒囝囝米，向佐夫婦既然肯接拍真人騷，亦知悉要製造戲劇效果，反而向太不用太認真，急忙為囝囝及新抱澄清，確是做多了。