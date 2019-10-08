【多圖】日本節目介紹左撇子用品　第1位好常見但無人估到

無論是在職場或者學校，大家或多或少都會遇上左撇子人士，他們跟普通人只是慣用手的不同，但在日常生活中，卻因為很多工具為右撇子而設，他們要改變習慣來遷就日常用品。近日日本綜藝節目，介紹日本一間左撇子專門店，顧名思義，內裡超過100種商品為左撇子而設，究竟排頭三位的工具是什麼？下文自有分曉。

日本綜藝節目介紹一間左撇子專門店。（Youtube影片截圖）

日本人不時會有一些貼心的小發明，讓大家的生活更加方便，而神奈川縣的一間家品店「菊屋」，多次成為電視台訪問對象，原來該店有超過100種商品，也是專為左撇子而設，近日有綜藝節目再次訪問店長，帶大家直擊店內的各種日常用品，當中包括扇子、剪刀、磨缽、茶壺等等，而店長亦示範了用法，確是對左撇子大為方便，最令人驚喜是有一種快乾墨的筆，左撇子使用時完全不用怕弄污手掌邊緣。

店長介紹最好賣的第三位左撇子日用品。（Youtube影片截圖）

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之後節目要在場嘉賓競猜店內最受歡迎的日用品，他們左思右想，攪盡腦汁也想不到頭三位的日用品，之後由店長說出答案，原來第3位是廚房用品，家庭主婦必備的湯勺。至於第2位則是文具鎅刀，推出刀片的位置，剛好是左右互換。數到最受左撇子歡迎的第1位，原來是學生必備的間尺，平常間尺的刻度是由左到右，而左撇子專用間尺，是由右到左，確是相當少見。之後店長更建議，地鐵的出入閘機，若能增設左邊入票，相信更能方便左撇子人士。

茶壺改動簡單設計已能方便到左撇子人士。（Youtube影片截圖）