G.E.M.鄧紫棋下苦功踢走baby fat　食澱粉質都可以輕鬆減磅

G.E.M.（鄧紫棋）初出道時以「包包面」形象深入民心，因為身材問題而經常被網民批評，為了努力踢走baby fat，她除了經常勤力做運動之外，亦靠飲食入手，下了相當大的苦功才擁有今時今日的纖瘦身形，與「嬰兒肥」一刀兩斷。相比起極速減磅，G.E.M.選擇成效相對較慢的健康飲食減肥法，保持一日三餐一樣能在一年內輕鬆減掉7kg。

G.E.M.初出道時以「包包面」形象深入民心，因為身材問題而經常被網民批評。（視覺中國）

G.E.M.經常在多個社交網站分享生活點滴，更大方分享自己的飲食餐單，歡迎粉絲一起食得更健康。她早前拍Vlog時分享了自己每天的早餐都以簡單為主，包括一杯無糖豆奶咖啡，一碗麥皮加蛋、一隻烚雞蛋及一隻香蕉：「我通常在家裏煮的話，我的早餐就是這麼健康，燕麥的纖維是很多的，然後雞蛋可以補充我的蛋白（質）。香蕉和咖啡都是抗抑鬱的，我不是說我有抑鬱，只是會心情好一些，哈哈。」

餐單1：一杯無糖豆奶咖啡（YouTube：@GEM鄧紫棋）

餐單1：一杯無糖豆奶咖啡，一碗麥皮加蛋、一隻烚雞蛋及一隻香蕉。（YouTube：@GEM鄧紫棋）

餐單1：一隻烚雞蛋及一隻香蕉（YouTube：@GEM鄧紫棋）

她的午餐則比較多元化、比較「豐富」，亦沒有規限每天只能吃同一個餐單，她曾在小紅書上分享兩個健康午餐，其中一個是餐單包括：雞蛋、蘆筍、蘑菇和洋蔥。她解釋道：「蘑菇跟洋蔥是全世界其中兩種最健康的食物，而雞蛋則是因為我要做很久的運動需要蛋白質，雞蛋的蛋黃是比較好的脂肪，很多人以為蛋黃會導致高膽固醇，但其實應該只是誤解。」

餐單2：雞蛋、蘆筍、蘑菇和洋蔥。（小紅書：@GEM鄧紫棋）

她亦表示，不能因減肥而不吃澱粉質，所以會另外再加一大碗無糖、無牛奶的麥皮。麥皮不但含有高纖維，亦因吸收了很多水份，所以繼而增加飽腹感，減低食慾之餘，亦能幫助身體排出多餘水分，幫你去水腫。

她亦表示，不能因減肥而不吃澱粉質，所以會另外再加一大碗無糖、無牛奶的麥皮。（小紅書：@GEM鄧紫棋）

麥皮已成為G.E.M的.最愛食物。（Instagram：@gem0816）

另外，她亦有分享另一份餐單，包括含有大量澱粉質的南瓜、洋蔥、雞髀、菜、番茄、木耳及青瓜。她亦提醒如果不想有水腫問題，就必須秉持着「少油、少鹽」的守則：「很多人以為應該少吃糖或其他別的東西，但我第一件事就是少吃鹽！」

餐單3：含有大量澱粉質的南瓜、洋蔥、雞髀、菜、番茄、木耳及青瓜。（小紅書：@GEM鄧紫棋）

身為火鍋發燒友，G.E.M.一樣有辦法打邊爐打得健康，就是食很多很多的蔬菜，而且盡量少食加工過的食品（例如丸類、午餐肉、香腸等）及油炸食品（如炸腐竹、響鈴、炸魚皮）；另外，她亦不會沾豉油、麻醬、海鮮醬等等，只會選擇沾黑醋加辣椒、蔥及蒜頭（有時按喜好加雞蛋），以免引起水腫問題。

G.E.M.打邊爐亦要打得健康。（Instagram：@gem0816）