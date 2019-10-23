商天娥鄧萃雯一攬泯恩仇　拍《巾幗梟雄》發生一件事決裂不和十年

鄧萃雯同商天娥於分享會上，重提當時不和之說。

鄧萃雯同商天娥10年前曾在《巾幗梟雄》合作，惟當時有傳脾氣暴躁嘅商天娥稍有不滿就鬧人，不少劇組人員都曾中招，此外，有指商天娥因喜歡說話，令性格較為安靜嘅鄧萃雯對她甚感不滿。當年有指TVB曾打算開拍續集，但因鄧萃雯抗拒與商天娥合作，令續集無法開拍。對於不和之說，二位當時人日前於「幸福傳聲基金會」分享會上重提舊事，商天娥直認當年人家講鄧萃雯是非時，她也曾搭咀。「無論之前講過甚麼都好，我今次第一次分享也是因為你才做！」之後娥姐更輕吻了雯女面頰一下，兩人笑說是基督泯恩仇。

有指鄧萃雯拍《巾幗》時耍大牌，不時要求補拍搞到眾人怨聲載道。

商天娥在分享會上，大方談及人生低潮期，自言從小到大不善辭令的她，甚少跟人溝通，容易令人誤會，娥姐憶述當年爸爸身體狀況欠佳，需要她悉心照料，拍劇家事兩忙令她身心疲累，向來以為在工作上做足本分已足夠，但一句說話卻令她感到好無力。「當時公司跟我傾續約時有加人工，但卻說了一句『娥，我都唔明點解連幕後人都話你有問題！』當時的我很難過，決定不再續約，每日都在家哭，不斷問自己『點解會係咁！』之後我回想，自己很多時候沒有跟人溝通，一直覺得沒有跟對手，拍擋講私事的必要，但其實跟人溝通是好重要。」

「四奶奶」同「二奶奶」一吻泯恩仇。

其後鄧萃雯亦在分享會上談及自己入行時，雖然做到女主角，但卻有名沒有利，甚至連租屋都有困難，後來雖然成功置業但卻因金融海嘯變成負資產。此外，鄧萃雯亦透露拍劇時容易愛上對手，是因為父母在她小時候離異，令沒有家庭溫暖的她非常渴求愛。「2013年拍攝《金枝慾孽貳》時因為沒有劇本，壓力令到我拍攝時情緒出現問題，嚴重到可能要結束演員生涯。當時我都曾經憤怒，好挫敗，覺得人生又再次跌進谷底，但經過之後兩年時間的沉澱，在刻意不安排任何工作給自己的情況下去體驗人生，發現原來我不再緊張有沒有工作、不再想着要努力賺錢、學會放手以往或未來的成就、不再憂慮身外之物甚至能把年長父母一切所需也全然交托給主時，我竟然第一次真正的感受到自己好幸福！」